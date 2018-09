Nissan Leaf: Kaufberatung

G eschäftsführer Carlos Ghosn hat einen Lauf. Zwar brennt es in vielen Bereichen bei Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Nissan Leaf eschäftsführer Carlos Ghosn hat einen Lauf. Zwar brennt es in vielen Bereichen bei Renault und vor allem bei Nissan . Doch zumindest beim Thema Elektromobilität hat der Chef der französisch-japanischen Allianz bisher das richtige Händchen bewiesen. Tesla scheint sein Model 3 partout nicht aus der Fabrik zu bekommen, und Opel hat seinen hoch gelobten Ampera-E offenbar den Wirren der Scheidung von General Motors opfern müssen. Ghosn hingegen hat nach dem auf alltagstaugliche 400 Kilometer Normreichweite verbesserten Renault Zoe mit dem neuen Nissan Leaf jetzt schon das zweite Elektroauto auf den Weg gebracht, das konzeptionell und preislich immerhin in den Erwägungsbereich von Otto Normalverbraucher fällt. Mit einem Preis von 31.950 Euro und einer verbrieften WLTP-Reichweite von 285 Kilometern spielt der bei uns seit Februar 2018 lieferbare Stromer immer mehr in einer Liga mit ganz konventionellen Familienkutschen vom Format eines VW Golf oder eines BMW 1ers. Während uns der erste Leaf mit dem stummen Schrei futuristischen Aussehens klarmachen wollte, dass hier ein Elektroauto vorfährt, reiht sich der Neue fast schon unauffällig in jede Kolonne ein.

Die Kapazität der Batterie ist jetzt um etwa 30 Prozent höher

Quickshot: Nissan Leaf (2018) Stromer in neuem Design Zur Videoseite So augenfällig das neue Design mit dem entschlossenen Blick und der sichtlich aufgewertete Innenraum auch sein mögen, die größte Innovation des Leaf steckt im Verborgenen: die Batterie. Ohne das Format zu ändern, haben die Japaner deren Kapazität um etwa 30 Prozent auf 40 kWh erhöht und damit die Reichweite des Leaf so weit angehoben, dass man sich den ständigen Blick auf den Bordcomputer rasch abgewöhnt. Die dabei ausgewiesenen Restkilometer sind keinesfalls optimistisch – im Gegenteil. Die Zahl sinkt bei normaler Fahrweise erfreulich träge und ist jederzeit verlässlich. Und wenn der Strom dann zur Neige geht, lädt der Leaf II deutlich schneller als sein Vorgänger. An einem Schnelllader erreichen die Akkus binnen 40 Minuten 80 Prozent ihrer Kapazität. Und da der bislang aufpreispflichtige Typ-2-Stecker nun serienmäßig an Bord ist, kann die Zeit für den Boxenstopp an der Haushaltssteckdose auf 8 Stunden gedrückt werden – vorausgesetzt, man hat die 1099 Euro teure Wallbox in der heimischen Garage installiert. Andernfalls dauert's 16 Stunden ...

Mit Rücksicht auf die Reichweite bei 144 km/h Schluss

Der niedrige Schwerpunkt des Leaf wirkt sich positiv auf die Handlingeigenschaften aus. Der Nissan Leaf fährt nicht nur weiter, sondern auch flotter. Durch die Leistungsanhebung auf 110 kW (150 PS) und ein Drehmoment von 320 Newtonmeter ist der Antritt geradezu eindrucksvoll – die schmalen 17-Zöller haben bisweilen ihre Mühe, die Kraft überhaupt gewinnbringend auf die Straße zu bringen. An den Umstand, dass es jenseits des Ortsschilds schnell zäh wird mit der Beschleunigung und dass mit Rücksicht auf die Reichweite bei 144 km/h Schluss ist, daran muss man sich nun mal gewöhnen. Eine weitere Neuheit ist das per Tastendruck aktivierbare e-Pedal. Ähnlich wie beim BMW i3 kann auch der Leaf dann quasi nur mit dem Gaspedal gefahren werden: Hebt man den Fuß vom Gas, bremst der Nissan mit einer Verzögerungsrate von bis zu 0,2 g, ohne dass das Bremspedal betätigt werden muss. Rekuperation und die klassische Reibbremse bringen dabei gemeinsam das Fahrzeug bis zum Stillstand – selbst an starken Gefällen soll der Leaf so stehen bleiben. Die eigentliche Bremse braucht man bei eingeschaltetem e-Pedal nur noch zum starken Verzögern. Die Idee ist gut – bis man mit dem rechten Fuß allerdings die nötige Feinmotorik entwickelt hat, um die bremsende Wirkung richtig zu dosieren, nicken bei jedem Versuch alle Mitfahrenden, als säße ein ungeschickt kuppelnder Fahranfänger am Steuer.

Im Alltag stößt das Leaf-Konzept an Grenzen