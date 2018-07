Die Lüftungsdüsen sind rot umrandet. Das Lenkrad soll sportliche Gefühle aufkommen lassen.

Der Leaf Nismo wird in neun Außenfarben angeboten, darunter auch die Nismo-spezifischen Zweifarben-Lackierungen "Brilliant Silver / Super Black" und "Dark Metal Grey / Super Black". Beim Innenraum setzt die Nismo Überarbeitung sportliche Akzente. Das Lenkrad erhält Griffflächen aus Alcantara und sogar eine rote 12-Uhr-Marke. Auch der futuristische Fahrstufen-Wahlhebel erhält eine andere Farbe und ist im Nismo in "Gun-metal"-Chrom ausgeführt. Das Kombiinstrument wird in angepasster Grafik animiert. So zeigt das Display ein Nismo-Logo an. Sportsitze erhält der Leaf zwar nicht, das Standard-Gestühl erhält aber ein exklusives Design