Ein sehr automotives Wohnmobil . Das fängt ganz vorn unter der Haube schon an: Hier muss sich niemand verrenken, wenn mal der Kühlflüssigkeitsstand kontrolliert oder Scheibenwaschwasser nachgefüllt werden muss. Nissan hat sogar den Öleinfüllstutzen verlängert und einen zweiten Bremsflüssigkeitsbehälter montiert, damit alles leicht erreichbar ist. Spitze! Im Cockpit geht es ähnlich weiter. Die Bedienelemente erklären sich selbst, die drehbaren Fahrerhaussitze sind vielfach verstellbar und bieten guten Seitenhalt, das Smartphone ist ruck, zuck mit dem optionalen Nissan-Connect-Multimediasystem verbunden. Dessen Sieben-Zoll-Touchscreen zeigt auch Naviinformationen an.

Klar, Nissan hat nicht die Nacktausgabe seines mittelgroßen Transporters als Basis für den Michelangelo ausgewählt, sondern die High-End-Bus-Variante Premium. Die glänzt beispielsweise mit Licht- und Regensensor, Einparkhilfe , Rückfahrkamera, Zweizonen-Klimaanlage, Tempomat, Lederlenkrad sowie Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Window-Airbags vorne. Preis: ab 40.395 Euro. Hinzu kommt das durchdachte Michelangelo-Ausbaupaket von Westfalia für 17.600 Euro. Damit wird der NV300 zum vollwertigen Campingbus. Weil Westfalia aber Westfalia ist, muss er das nicht immer sein. Das Ausbaukonzept ist sehr variabel: Sitze, Bett und Tisch sind herausnehmbar. Alternativ kann man auch zwei weitere Sitze (je 1150 Euro) einbauen, wodurch der Michelangelo zum Sechssitzer wird. Ein alltagstauglicher Allrounder also, der mit zwei Meter Höhe sogar in viele Garagen passt.

Im Dachbett liegt es sich bequem und luftig. Mit 2 x 1,35 Metern ist es allerdings nicht riesig.

Ein schickes, leicht bedienbares GFK-Aufstelldach, das Westfalia extra entwickelt hat.Darin schläft es sich auf der Kaltschaummatratze mit Tellerfederung echt bequem, LED-Leuchten sind auch da. Im Wohnbereich warten ein weiteres Klappbett (zwei Meter lang, aber nur 1,25 Meter schmal) und eine komplett ausgestattete Küche. Die Wassertanks liegen im Geschränk, was sie vor Frost schützt, wenn's die timergesteuerte Eberspächer-Dieselheizung innen mollig warm macht. Der Clou ist natürlich das stabile Bodenschienensystem, in dem bis zu vier Einzelsitze (mit Isofix und Top-Tether-Ankerpunkten) variabel platziert werden können. Mit passenden Zurrösen dient es zur Ladungssicherung. Insgesamt beeindruckt der Michelangelo mit gediegener Verarbeitung und angenehmer Materialauswahl. Optional gibt es etwa die Markise (890 Euro) oder ein Außenduschset (65 Euro) für Unerschrockene. Verschiedene Fahrrad- und Surfbrett-Träger sind in Vorbereitung.