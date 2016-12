Nissan Micra (2017): Vorstellung, Sitzprobe, Fahrbericht — 22.12.2016 Kleines Auto, ganz groß Nissans neuer Micra kommt mit einem komplett überarbeiteten Design. Der Kleine wird individualisierbarer, moderner und größer. Alle Infos!

Vorstellung: Der Micra bekommt wieder Charakter



Die Formen des Micra werden sich radikal ändern – aber auch in der Länge wird der Kleine zulegen.

Neuer Micra ist um 17,4 Zentimeter gewachsen



Online-Voting 'Ihre Meinung zum neuen Nissan Micra?' Toll, richtig schnittig Schade, knuffig war besser Ist mir egal Zum Ergebnis

Interieur: Modernes Cockpit, Platz im Kofferraum

Der Platz im Fond ist für kleinere Menschen völlig ausreichend, mit 1,86 Metern wird es eng.

Fahren: Querdynamisch stark, Abzüge bei der Geschmeidigkeit



AUTO BILD-Mitarbeiter Georg Kacher ist den neuen Micra gefahren.

Connectivity: Touchscreen und Satelliten-Navi

Ausstattung: Rundumkamera und Assistenten

Motoren und Preis: Neues Aggregat mit 90 PS



Micra als Gebrauchtwagen: Mängel kommen im Alter

Die aktuelle Generation des Micra ist optisch eher unauffällig, dafür technisch solide.

Autoren: Christopher Clausen , Georg Kacher

Schluss mit dem braven (Aller-)Weltauto-Look! Der Nissan Micra wird stylisher und eindeutig auf den europäischen Markt zugeschnitten. Früher war der kleine Japaner ein pfiffiger Begleiter, ein modischer Flitzer – und plötzlich wurde er kreuzbrav. Jetzt kommt ein mutiges Design mit tief heruntergezogenem, V-förmigem Grill, schmalen Scheinwerfern, einer markanten, ansteigenden Seitenlinie und einem flachen Dach. Die hinteren Türgriffe des Fünftürers verstecken sich in den C-Säulen. Das Heck sieht schon fast nach Kompaktem denn nach Kleinwagen aus.Anleihen nimmt der Micra bei der Studie Sway , die auf dem Autosalon Genf 2015 stand. Radstand und Gesamtlänge des neuen Micra wachsen im Vergleich zum Vorgänger. Um 17,4 Zentimeter ist der Micra gewachsen und streckt sich nun auf 3,99 Meter. Das bedeutet, dass der kleine Nissan etwa einen Ford Fiesta deutlich überragt. Damit schließen die Japaner die Lücke zum Pulsar , der mit einer Außenlänge von 4,39 Metern fast schon aus der Kompaktklasse ragt. Auch der Radstand hat um 7,5 Zentimeter zugelegt, die Breite um 7,7 Zentimeter.Der Fahrer sitzt vor einem modern gestalteten Cockpit, das ebenso wie die Außenhülle mit verschiedenen Farben und Dekoren gestaltet werden kann. Bunte Stoffe und vernünftige Materialien bringen Pepp in den Kleinen. Ein acht Zoll großes Infotainment-System thront in der Mitte, alles ist an seinem Platz. Gut auch, dass das Lenkrad jetzt auch in der Tiefe verstellbar ist, auch der Fahrersitz lässt sich nun in der Höhe justieren. Während Fahrer und Beifahrer im Micra sehr bequem auf gut geschnittenem Gestühl sitzen und viel Bewegungsfreiheit haben, ist es hinten naturgemäß im Kleinwagen enger. Der Micra hat insgesamt 55 Millimeter an Höhe verloren und die Dachlinie fällt nach hinten ab – das werden Fondpassagiere merken, die über 1,80 Meter groß sind. Bei 1,86 Meter Körpergröße wurden der Kopf des Autors und der Dachhimmel jedenfalls eins. Kinder und kleinere Menschen werden aber keine Probleme haben. Der Kofferraum ist mit 300 Litern Volumen deutlich gewachsen – wenn die Ladekante überwunden ist. Auch innen ist eine deutliche Kante – Nissan sollte da nachlegen und zumindest gegen Aufpreis einen doppelten Ladeboden anbieten. Zumal beim Umlegen der 60:40 teilbaren Rücksitzbank eine Stufe entsteht. Die Rundumsicht ist grundsätzlich okay, die C-Säule ist allerdings recht breit geraten.Die technische Basis des neuen Micra ist im Prinzip noch die alte, aber sie fühlt sich an wie nach einer Frischzellenkur: straff, agil, wendig, gutmütig. Was der Micra nicht wirklich kann, ist geschmeidig abrollen und so schön federn wie der Polo. Auch Tempo machen andere besser – kein Wunder, bei maximal 90 PS. Der 0,9-Liter-Dreizylinder-Benziner ist mit 150 Nm schwach auf der Brust, läuft aber 175 km/h Spitze. Der frühere Formel-1-Fahrer Stefano Modena demonstriert auf der Rennstrecke, was der eine Tonne schwere Kleine querdynamisch draufhat. Die Haupttugenden heißen Oho-Straßenlage, Aha-Grip und Sieh-mal-an-Stabilität. Auch die Bremse zeigt kaum Schwächen. Zwei neue, serienmäßige elektronische Helferlein machen den Nissan selbst bei flotter Fahrt zum handzahmen Carver. Active Ride Control glättet durch sanften Bremseneingriff auf Bodenwellen die extremen Höhen und Tiefen. Trace Control nimmt den Wagen durch einseitige Verzögerung in engen, schnellen Kurven an die kurze Leine. Funktioniert, aber natürlich nicht ganz so gut wie verstellbare Dämpfer und echtes, variables Torque Vectoring über Drehmomentverteilung.Das Infotainment mit acht Zoll großem Touchscreen beherrscht satellitengestützte Navigation, andernfalls koppelt es auch Apple CarPlay.Neben einer Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten bietet der Micra optional eine Menge Assistenten, die das Fahren und Rangieren leichter machen. Eine 360-Grad-Rundumkamera beispielsweise zeigt das Umfeld, der radarbasierte Notbremsassistent mit Fußgängererkennung schützt vor Kollisionen. Der Spurhalteassistent bremst beim Verlassen der Straße sanft die Räder ab und bringt den Kleinen wieder auf Spur, beim Überholen hilft der Totwinkelwarner.Zum Marktstart des Micra gibt es zwei Motoren; einen 0,9 Liter großen Dreizylinder-Turbobenziner mit 90 PS und einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-Diesel, der ebenfalls 90 PS entwickelt. Später soll noch ein 75 PS starker Benziner ohne Turbo folgen. Künftig wird der Micra im französischen Renault-Werk in Flins vom Band laufen. Der Micra ist bereits bestellbar, der Verkauf in Europa startet im März 2017. Basispreis: rund 13.000 Euro. Das Modell Acenta mit 90 PS, Klima, Infotainment, Tempomat kostet 15.390 Euro.Die aktuelle Generation des Micra wird seit 2010 gebaut und wurde als "Weltauto" entworfen. Mit Leistungen von 80 bis 98 PS ist der Kleine ausreichend motorisiert, der Kompressor gibt dem etwas durchzugsschwachen Motor den nötigen Punch. Im Vergleich zur Konkurrenz fallen ein hoher Verbrauch, rau laufende Dreizylindermotoren und ein unharmonisches Fahrwerk auf. Doch Qualität und Verarbeitung sind solide, kleine Mängel gibt es nur im Bereich Achsaufhängung und Beleuchtung . Zu einem Preis von 6000 Euro ist er derzeit mit einer Laufleistung von rund 80.000 Kilometern gebraucht zu haben. Sein Vorgänger mit der niedlich-knubbeligen Form (2003 bis 2010) fällt allerdings mit Elektronikproblemen auf, zudem hatten die 1,2-Liter-Benziner Probleme mit der Steuerkette. Auch Ölverlust ist ein großes Thema – jeder dritte Micra ab neun Jahren fällt mit "erheblichen Mängeln" durch die Hauptuntersuchung, auch die Lenkung sollte vor einem Gebrauchtwagenkauf gründlich gecheckt werden. Ein Exemplar aus dem Jahr 2006 kostet ab 2500 Euro.