Nissan Navara D40: Gebrauchtwagen-Test

as haben eine Tafel Schokolade und ein früher Navara D40 gemeinsam? Beide kann man sprichwörtlich knicken. Etliche Pick-ups der Baureihe D40 gaben trotz ihres mehrere Millimeter starken Leiterrahmens mit einem kapitalen "Krrrrack" unerwartet auf. Im Untergrund rotteten sie meist von innen nach außen unbemerkt durch, bis die tödliche Kombination aus korrosiver Schwächung und Ermüdungsrissen die tragende Basis zerlegte. Dabei wirkt der Auftritt des von 2005 bis 2015 in Barcelona gebauten Pritschen-Japaners so massiv und trutzig, dass sein Nachfolger als Teil-Allianz von Renault-Nissan und Daimler inzwischen (leicht verändert) auch als Mercedes X-Klasse und Renault Alaskan die Straßen bevölkern darf.

Den Rotstift merkt man deutlich: Der Navara ist längst nicht so robust, wie er aussieht. Unzerstörbar geht definitiv anders.

Navara

Navara

Navara

Kosten Unterhalt Testverbrauch 10,1 l D/100 km CO2 235 g/km Inspektion 300-600 Euro Haftpflicht (23)* 825 Euro Teilkasko (20)* 152 Euro Vollkasko (21)* 699 Euro Kfz-Steuer (Euro 4) 524 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 603 Euro Anlasser 660 Euro Wasserpumpe 307 Euro Zahnriemen 1115 Euro Nachschalldämpfer 522 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 805 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 517 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer.

Genau das spürt man am Steuer schneller, als so manchem Fahrer lieb sein dürfte: Besonders unbeladen trampelt die moderne Version des Planwagens unangenehm. Das Thema Kurvendynamik stand im Lastenheft scheinbar ziemlich weit hinten. Für spürbare Besserung sorgen im Zubehör erhältliche Zusatzluftfedersets ab rund 500 Euro ohne Einbau. Das Gesamtkonzept desist, nicht zuletzt dank des Rotstifteinsatzes in der Produktion, leider weit davon entfernt, unzerstörbar zu sein: Ein Zuschaltallrad mit Untersetzung und manueller Differenzialsperre nebst 30 Grad Böschungswinkel vorn und 26 Grad hinten sind durchaus beeindruckend, doch bei häufigen extremen Geländefahrten drohen strukturelle Überlastungen. Überladung und Überschreitung der zulässigen Anhängelast sind weitere ungünstige Faktoren. Wenn es trotzdem ein gebrauchterD40 werden soll, gibt es in Sachen Haltbarkeit eine goldene Regel: Modelle mit der kleinsten Kabine und dem geringen Eigengewicht gelten als haltbarer. Schwere Ladungen mit ungünstigem Schwerpunkt machen frühezu rollenden Klappstühlen.