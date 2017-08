Nissan Note: Gebrauchtwagen-Test — 25.08.2017 Schlechte Noten für den Note Japaner? Die sind doch alle supersolide. Nicht alle. Der Nissan Note kommt bei der Hauptuntersuchung öfter in Nöte.

G

Note

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Nissan Note

Lieber etwas mehr investieren und ein jüngeres Fahrzeug wählen



Notwendiges Übel: Kurven umrundet der Note nur leer gelassen, beladen wird es heikel.

Nissan

Note

Note

Note

Nissan Note

Technische Daten: Nissan Note 1.4 Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 16/2 Hubraum 1386 cm³ Leistung 65 kW (88 PS) bei 5200/min Drehmoment 128 Nm bei 3200/min Höchstgeschwindigkeit 165 km/h 0–100 km/h 13,0 s Tank/Kraftstoff 46 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4083/1691/1550 mm Kofferraumvolumen 437–1332 l Leergewicht/Zuladung 1125/421 kg

Nissan Note

Gebrauchtwagen-Test Nissan Note zur Galerie

Hendrik Dieckmann Fazit Der Nissan Note auf diesen Seiten ist gepflegt, auch drinnen sauber, hat keine Kratzer oder Beulen. Und doch ist der Mini-Van mit knapp 200.000 km völlig durch. Von einem Japaner hätte ich mehr erwartet. Zumindest keinen wirtschaftlichen Totalschaden nach neun Jahren.





ewöhnlich laufen unsere Gebrauchtwagentests so ab, dass wir ein Auto zeigen, das man durchaus noch kaufen könnte. Dieser Nissan Note jedoch passt nicht so ganz ins Schema. Denn er zeigt vielmehr, worauf sich Käufer einlassen, die so ein Fahrzeug vielleicht als jungen Gebrauchten kaufen und dann bis an die 200.000 Kilometer fahren wollen. Deshalb gebührt dem Autohus in Bockel auch besonderer Dank für die Leihgabe, dort steht der Newblue-­farbene Kilometerfresser für 2990 Euro zum Verkauf. Allerdings nur an Gewerbe oder Exporteure, denn Gewährleistung würde ein seriöser Händler für ihn nicht anbieten. Obwohl der Nissan ein Japaner ist, wurde er in England gebaut. Das aber garantiert keineswegs völlige Problemlosigkeit. Im AUTO BILD-TÜV-­Report beispielsweise krebst derje nach Alter auf den Plätzen 66 bis 75 herum. Mittelfeld, manchmal auch dahinter. Übrigens stets schlechter als sein nahezu baugleicher Vetter Renault Modus . Da tröstet es nur wenig, dass die typischen Konkurrenten wie Skoda Roomster oder Renault Kangoo noch übler abschneiden.Auch unser Beispiel­-zeigt die typischen TÜV-­Schwächen, unübersehbar markiert er sein Revier mit Motoröl ­-Tröpfchen. Die Querlenker­-Buchsen sind weichgeklopft, entsprechend schwammig auch sein Fahrverhalten. Der Auspuff röhrt, die Kupplung greift erst auf dem letzten Millimeter Pedalweg – wirtschaftlich ist dieserein Totalschaden. Was im Umkehrschluss nahelegt, lieber etwas mehr auszugeben und ein jüngeres Fahrzeug mit niedrigerem Tachostand auszuwählen. Und darauf zu achten, dass auch ein ESP an Bord ist. Denn den Schleuder­ und Kippschutz besaßen bis 2010 serienmäßig nur die Topversionen – obwohl gerade derihn gut gebrauchen kann.Das allerdings betrifft auch die meisten seiner Konkurrenten. Denen hat dereine gewisse Unaufgeregtheit voraus, bestehend aus viel Platz und dem Verzicht auf allzu ingeniöse Klapp­ und Verschiebetricks im Innenraum. Das bedeutet: ein niedriges Leergewicht und damit flottes Fortkommen auch mit den kleineren Motoren sowie niedriger Verbrauch . Derhat also durchaus auch gute Seiten. Und damit diese nicht von den schlechten verdeckt werden, sollte der Kilometerstand nicht schon sechs Stellen zeigen.