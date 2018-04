Notrufsystem eCall nachrüsten: So funktioniert es

Seit April 2018 ist das automatische Notrufsystem eCall in neuen Pkw-Modellen Pflicht. Doch jeder kann einen E-Notruf nachrüsten! AUTO BILD zeigt, wie das geht und was es kostet!

Der Unfallmeldestecker (USM) wird in die Buchse des Zigarettenanzünders gesteckt. Seit dem 1. April 2018 ist das automatische Notrufsystem eCall EU-weit in allen neuen Pkw-Modellen Pflicht. Hat ein damit ausgerüstetes Auto einen Unfall , dann löst eCall automatisch den einheitlichen europäischen Notruf mit der Rufnummer 112 aus. Helfer können somit schnell und vor allem automatisch informiert und zum Unfallort gelotst werden. eCall teilt den genauen Standort des Autos mit – auch dann, wenn der Fahrer nicht ansprechbar sein sollte. Im Notfall können die Insassen das Notrufsystem eCall auch manuell auslösen. So zum Beispiel als Zeugen eines schweren Unfalls. Sie müssen dafür nur einen Knopf im Auto drücken. Nach Schätzung der EU-Kommission lasse sich mit diesem System die Zahl der Unfalltoten um zehn Prozent verringern!

eCall nachrüsten: Geht das?

AUTO BILD zeigt, wie das funktioniert und was es kostet! Um einen E-Notruf wie eCall nachzurüsten, können Sie in Deutschland den sogenannten "Unfallmeldedienst" nutzen – ein automatisches Notrufsystem, das von der deutschen Versicherungswirtschaft entwickelt wurde. Kernstück des Notrufsystems ist ein Unfallmeldestecker (UMS), der vom Bereits typgeprüfte Modellreihen können auch weiterhin ohne eCall gebaut und verkauft werden, denn die Verpflichtung gilt nur für neue Automodelle, für die eine Typgenehmigung bei der EU beantragt wird. Wer trotzdem ein solches Notfallsystem in seinem Fahrzeug haben möchte, der kann einen E-Notruf nachrüsten.Um einen E-Notruf wie eCall nachzurüsten, können Sie in Deutschland den sogenannten "Unfallmeldedienst" nutzen – ein automatisches Notrufsystem, das von der deutschen Versicherungswirtschaft entwickelt wurde. Kernstück des Notrufsystems ist ein Unfallmeldestecker (UMS), der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Zusammenarbeit mit Bosch und IBM entwickelt wurde.

eCall nachrüsten: Die Voraussetzungen

Achtung: Zum reibungslosen Funktionieren braucht der Unfallmeldedienst den ausreichenden Empfang eines Mobilfunksignals. In Funklöchern funktioniert der Unfallmeldestecker nicht. Der eCall-Unfallmeldestecker bezieht Strom von der 12-Volt-Buchse bzw. dem Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Da wird der UMS hineingesteckt. Zudem brauchen Sie ein Smartphone , bei dem der Empfang mobiler Daten aktiviert ist. Damit laden Sie eine kostenfreie Unfallmelde-App im Google Play Store oder im App Store herunter. Anschließend registrieren Sie das Smartphone, um es mit dem Unfallmeldestecker via Bluetooth zu koppeln. Dann muss noch die GPS-Funktion im Smartphone aktiviert werden – fertig.Zum reibungslosen Funktionieren braucht der Unfallmeldedienst den ausreichenden Empfang eines Mobilfunksignals. In Funklöchern funktioniert der Unfallmeldestecker nicht.

Tipp: Der Unfallmeldestecker hat einen USB-Anschluss. So können Sie beispielsweise während der Fahrt ihr Smartphone aufladen.

• Tipp: , die mit dem Unfallmeldedienst kompatibel sind. Der Unfallmeldestecker hat einen USB-Anschluss. So können Sie beispielsweise während der Fahrt ihr Smartphone aufladen. Hier finden Sie eine Liste mit Smartphones , die mit dem Unfallmeldedienst kompatibel sind.

Wie funktioniert der Unfallmeldestecker?

Video: Notruf-System für Autos (2016) Ein Stecker zum Nachrüsten Zur Videoseite Die Beschleunigungssensoren im Unfallmeldestecker erkennen eine Kollision und ermitteln die Stärke des Aufpralls. Registriert der Stecker einen Unfall, sendet er diese Informationen via Bluetooth an das gekoppelte Smartphone. Die erhaltenen Daten sendet die App dann an die Notrufzentrale der Autoversicherer und stellt eine Sprecherverbindung her. Falls der Fahrer nicht ansprechbar ist und die Daten auf einen schweren Unfall hinweisen, alarmiert der Mitarbeiter der Notrufzentrale eine Rettungsleitstelle vor Ort. Aber auch bei kleineren Unfällen oder Pannen kann der Stecker helfen. Registriert er nur eine leichte Kollision oder fordert der Autofahrer manuell Hilfe an, kann direkt Kontakt mit der eigenen Versicherung aufgenommen werden. Diese informiert dann über die weiteren Schritte.

Wie hoch sind die Kosten für den UMS?

Viele Versicherungen bieten den Unfallmeldestecker an, der Preis liegt zwischen neun und 20 Euro. In einigen Fällen ist der Service noch an weitere Versicherungspakete gekoppelt, zum Beispiel an einen Schutzbrief. Die ADAC Autoversicherung beispielsweise bietet den Lebensretter in den Tarifen Kompakt und KomfortVario für neun Euro pro Jahr an. Laut Bosch bieten in Deutschland 40 bis 50 Versicherungen (rund 80 Prozent Marktabdeckung) den Unfallmeldestecker an. Teilweise nennen sie ihn aber anders: Kollisionsmelder, AutoNotruf und Unfallmelder sind gängig. Hier gibt es eine Übersicht über die teilnehmenden Versicherungen.

Ist der Stecker an das Fahrzeug gebunden?

Der Unfallmeldestecker ist an das angegebene, versicherte Fahrzeug gebunden. Nur so kann im Fall eines Unfalls die Zentrale den Notruf dem verunfallten Fahrzeug zuordnen, damit die Rettungskräfte es finden.

Funktioniert der Unfallmeldedienst auch im Ausland?

ausschließlich für die Nutzung in Deutschland konzipiert. Im Ausland ist der Dienst nur eingeschränkt nutzbar. Die automatische Auslösung des Unfallmeldedienstes ist nicht möglich. Eine manuelle Auslösung einer Notfallmeldung im europäischen Ausland hingegen schon. Nach Betätigung des Notrufknopfs wird der Fahrer gefragt, ob er die europaweite Notrufnummer 112 wählen möchte. Bestätigt der Nutzer das, wird er an die zuständige nationale Rettungsleitstelle weitergeleitet. Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen! Das eCall-Nachrüstsystem Unfallmeldedienst ist aktuellIm Ausland ist der Dienst nur eingeschränkt nutzbar. Die automatische Auslösung des Unfallmeldedienstes ist nicht möglich. Eine manuelle Auslösung einer Notfallmeldung im europäischen Ausland hingegen schon. Nach Betätigung des Notrufknopfs wird der Fahrer gefragt, ob er die europaweite Notrufnummer 112 wählen möchte. Bestätigt der Nutzer das, wird er an die zuständige nationale Rettungsleitstelle weitergeleitet.

Wie ist der Datenschutz geregelt?

Alle Hersteller von Notrufsystemen müssen gewährleisten, dass diese Technologie die vollständige und dauerhafte Löschung aller Daten erlaubt. Auf diesem Wege soll verhindert werden, dass Fahrzeuge ständig verfolgbar sind. Daten werden nur dann übermittelt, wenn ein Unfall registriert oder der Notruf selbstständig ausgelöst wird. Die gesendeten Informationen erhalten nur Rettungskräfte und autorisierte Dienstleister, die beispielsweise einen Abschleppwagen organisieren.