OBD2-Bluetooth-Adapter: App erkennt Tachomanipulation — 10.05.2017 Tachotrickser ausgetrickst! Per App lässt sich der Kilometerstand eines Autos kontrollieren. Das System nutzt die OBD2-Schnittstelle und entlarvt die meisten Tacho-Betrüger.

App liest Kilometerstände der Steuergeräte aus



Kein Serviceheft vorhanden? TÜV-­Berichte und Werkstattrechnungen fehlen? Dann ist Vorsicht geboten.

Bernd Volkens Fazit Die wenigsten Menschen haben etwas zu verschenken, entsprechend misstrauisch sollte man bei besonders niedrigen Verkaufsangeboten sein. Ein Auto weit unter Verkehrswert schreit nach einem Betrugsversuch. Übrigens: In der Zulassungsbescheinigung – früher Fahrzeugbrief genannt – finden sich Angaben zum Vorbesitzer. Ein Anruf kann nicht schaden und deckt oft weitere Mängel auf.



in Knopfdruck, und schon ist der 5er-BMW 6500 Euro mehr wert, hat sich die Laufleistung des Autos um märchenhafte 200.000 Kilometer verringert. Super, so schnell lässt sich sonst nur als Fußballprofi Geld verdienen! Stopp! Alles auf Anfang, schließlich ist der Dreh am Wegstreckenzähler kein Kavaliersdelikt. Wer die Laufleistung nach unten schraubt, ist ein Betrüger. Bei rund einem Drittel aller gehandelten Gebrauchtwagen soll manipuliert worden sein, so die Schätzungen des ADAC . Und das ergibt einen gewaltigen volkswirtschaftlichen Schaden. Rechnet man pro getürktem Wagen mit 3000 Euro, sind das über sieben Milliarden Euro, die pro Jahr in Deutschland zu Unrecht in die Taschen von Autoverkäufern fließen. Dabei ist es völlig egal, ob schlimme Finger am Twingo oder Porsche 911 drehen – der Betrug ist demokratisch, trifft jede Klasse. Nicht mal der Kauf beim Markenhändler schützt vor einem gedrehten Tacho. Dabei könnten die Hersteller längst zugriffssichere Chips einbauen. Das wäre nicht mal teuer. Doch keiner macht den Anfang.Was Laien beim Autokauf hilft, sind gesundes Misstrauen und etwas detektivisches Talent: Wer es genau wissen will, spricht mit den Vorbesitzern, sichtet die Fahrzeugunterlagen oder besucht eine Vertragswerkstatt. Eine elegantere Möglichkeit ist das Auslesen der Steuergeräte im Auto. Denn in modernen Fahrzeugen stecken viele kleine Rechner, vom Automatikgetriebe bis zur Klimaanlage . Und viele legen auch den Kilometerstand ab – den echten, nicht den gedrehten. Denn die Tachotrickser manipulieren in der Regel nur die Anzeige im Cockpit . Wer sich also elektronisch auf die Suche macht, findet weitere Angaben zur Laufleistung und kann die mit der Zahl im Instrument vergleichen. Hier setzt die App des besonders auf BMW spezialisierten Anbieters Carly an: Sie liest diese Werte automatisch aus und schlägt Alarm, wenn etwas nicht stimmt.