Opel Adam bei GNTM 2017 — 16.03.2017 Driftshow bei Germany's Next Topmodell In der kommenden Folge müssen die Models der 2017er-Staffel von GNTM einen kühlen Kopf bewahren. Die Gründe: zwei driftende Opel Adam in der Wüste.

or einer Styropor-Wand stehen und lächeln sollen die Models von Germany's Next Top Model in der Sendung am 16. März 2016. Eigentlich keine große Herausforderung. Wenn nicht klar wäre, dass abwechselnd ein Opel Adam S und ein Adam Rocks S angedriftet kommen und von hinten durch die Wand brechen um das Bild besonders spektakulär zu machen. GNTM-Werbepartner Opel ist nach eigenem Bekunden gespannt, wer da einen kühlen Kopf bewahrt.Opel, Heidi Klum und Amazon machen gemeinsame Sache. Die Rüsselsheimer wagen sich nämlich als erster deutscher Hersteller zu Amazon.de . Sie kooperieren mit dem Online-Kaufhaus und bieten den Adam "Germany's next Topmodel" für eine Leasingrate von 99 Euro pro Monat an. Die maximale Leasingrate liegt bei 115 Euro mit einer Anzahlung von 999 Euro. Ohne Anzahlung kostet der Wagen maximal 144 Euro im Monat. Zur Auswahl stehen vier verschiedenen Farben und zwei Motoren . Standard-Farbe ist Mint Green, dazu kommen Rot, Schwarz und Weiß. Unter der Haube gibt es entweder den 1,2-Liter-Vierzylinder mit 70 PS oder den 1,4-Liter-Motor mit 87 PS. Zur Ausstattung des GNTM-Adam gehört unter anderem Opel OnStar, das Intellilink-Radio mit sieben Zoll Touchscreen, Tempomat, WLAN-Hotspot, Klimaanlage und ein beheizbares Lederlenkrad.Im ersten Buchungsschritt wird der Adam in der Wunsch-Konfiguration ausgewählt. Durch eine Anzahlung in Höhe von 150 Euro wird der Wagen für 14 Tage reserviert. Die Vertragsvorbereitung (Bonitätsprüfung) erfolgt dann entweder von zu Hause aus oder bei einem Opel Händler. Nach spätestens 21 Tagen steht der Opel Adam im Autohaus zur Abholung bereit. Wer sich vor dem Vertragsabschluss noch umentscheidet und das Auto nicht mehr leasen möchte, der bekommt die Anzahlungsgebühr zurück.