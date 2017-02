Opel Ampera: Gebrauchtwagen-Test — 24.02.2017 Wie weit reichen 10.000 Euro? In den Niederlanden finden sich gebrauchte Opel Ampera zum Schnäppchenkurs. Ein Wagnis, das durchaus aufgehen kann.

Technische Daten: Opel Ampera Motor Vierzylinder/Elektromotor Hubraum 1398 cm³ Leistung Ottomotor 63 kW (86 PS) bei 4800/min Leistung Elektromotor 111 kW (150 PS) Drehmoment Otto/Elektro 30 Nm bei 4250/min/370 Nm Höchstgeschwindigkeit 161 km/h 0–100 km/h 9,7 s Kraftstofftank/Batterie 35 l Super/16 kWh Getriebe/Antrieb Einstufenautomatik/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4498/1787/1439 mm Kofferraumvolumen 310­-1005 l Leergewicht/Zuladung 1709/426 kg

Ampera

Opels

Info: Autokauf in Holland Dank der EU sind Binnenzölle längst kein Thema mehr. Besonders einfach fällt der Gebrauchtwagenkauf in den Niederlanden aus. Für große Händler wie die Firma Indewal in Zwolle ist der Verkauf an Deutsche Routine. Der Transport erfolgt auf dem Trailer oder mit dem Kurzzeitkennzeichen für rund 150 Euro. Eine weitere Besonderheit: Die meisten Zulassungsstellen akzeptieren den holländischen TÜV (APK), es bleibt bei den Mehrkosten für die Papiere.

Opel Ampera

Autor: Malte Büttner Fazit Die Entwicklungen am Elektromarkt gehen schnell. Bei Reichweite und Ladezeit fällt der erste Ampera schon aus der Zeit. Nicht aber bei der Qualität. Selbst der getestete Dauerläufer funktioniert problemlos. Ein guter Einstieg in die Welt der E­-Autos.



ünf Jahre ist es her, dass Opel den großen Schritt wagt. Der Ampera soll 2012 nichts Geringeres sein als das erste bezahlbare Elektroauto auf dem Markt. Die Batterie ermöglicht, laut, eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern, ein Vierzylinder sorgt anschließend als " Reichweitenverlängerer " für den Antrieb. Doch in der Realität sieht die Sache trister aus. Viele Fahrer schaffen höchstens 60 Kilometer, im Winter mit Heizung ist sogar schon nach 40 Kilometern Benzinbetrieb angesagt. Und auch der Preis bremst die Kauflaune. 45.000 Euro mag kaum jemand für den Akku­-springen lassen.Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden liefen die Verkäufe dank enormer staatlicher Förderung deutlich besser. Weil die aber mittlerweile nicht mehr greift, schwappen viele Fahrzeuge über die Grenze zu uns. Auffällig sind die hohen Laufleistungen der Holland­-. Unser Testwagen sammelte in fünf Jahren stolze 216.000 Kilometer. Ohne große Probleme, denn derhält. Das Herstellervertrauen in den 16­-kWh­Lithium-­Ionen­-Akku ist so groß, dass es eine Garantie über acht Jahre oder 160.000 Kilometer gibt. Tatsächlich hat die Leistungsfähigkeit selbst bei unserem Dauerläufer kaum gelitten. Dafür steht der Wechsel der Kühlflüssigkeit für die Akkus an. Alle fünf Jahre werden so 400 Euro in der Werkstatt fällig. Und die muss erst mal gefunden werden.­-Händler gibt's zwar wie Sand am Meer. Aber nur die wenigsten sind für denzertifiziert. In ländlichen Regionen kann das Anfahrten von einer Stunde und mehr bedeuten. Der normale-Schrauber wechselt amnicht mal die Räder.Ein weiteres Problem sind die öffentlichen Ladestationen , die nur zwei Stunden blockiert werden dürfen. Für neue Elektroautos völlig ausreichend, doch derbraucht fünf Stunden. Neben der geringen Reichweite ein untrügliches Indiz, dassTechnologieträger in die Jahre gekommen ist. Doch Gebrauchtkäufern kann das egal sein. Immerhin ist das Elektroauto so wirklich für jeden bezahlbar.