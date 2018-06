Opel Combo Nutzfahrzeug (2018): Vorstellung, Ladefläche, Maße

Nachdem Opel den neuen Combo Life als Familientransporter vorgestellt hat, folgt nun die reine Nutzfahrzeug-Variante. Der schlicht "Opel Combo" genannte Latesel verliert gegenüber dem Combo Life zwar die hinteren Fenster, gewinnt dafür aber deutlich an Laderaum: Bis zu 4,4 Kubikmeter passen in den Hochdachkombi mit langem Radstand. Optisch unterscheidet sich der Nutzfahrzeug-Combo nur durch Kleinigkeiten vom Pkw. Die Stoßstangen, die Spiegel und die seitlichen Rammschutzleisten sind hier zum Beispiel aus unlackiertem, schwarzen Kunststoff. Auch die Rückleuchten sind etwas einfacher ausgeführt und werden durch klassische Glühbirnen beleuchtet. Drei Karosserieformen wird es vom Combo geben: eine Kurz- und eine Langversion, dazu gesellt sich noch eine Doppelkabine.

Bis zu zwei Europaletten passen in den Laderaum des Lasten-Opels.

Je nach Radstand (2,78 oder 2,97 Meter) hat der Opel Combo Platz für 3,3 bis 4,4 Kubikmeter Ladegut. Die Ladekante liegt bei 55 Zentimetern Höhe. Zwischen den Radhäusern bietet der Combo genug Platz für zwei Europaletten, sie lassen sich mit in den Seitenwänden und am Boden befestigten Verzurrösen sichern. Eine Trennwand schützt die Insassen vor allem, was sich im Laderaum selbstständig macht. Sie lässt sich zusammenschieben, um auch lange Gegenstände zu transportieren. Auch eine Klappe gibt's in der Abtrennung.