T olles Auto, toller olles Auto, toller Motor – könnte aber gern 50 PS mehr haben. So der Kommentar eines Kollegen über den Grandland X mit neuem Basisdiesel. Aber kann nicht jedes Auto gern mehr Power haben? Klar, nur kostet die eben auch. Beim Kauf, bei den Festkosten und an der Zapfsäule. Für uns Grund genug, dem "Kleinen" eine Chance zu geben und ihn ausführlich zu testen.

Der Opel ist weniger hochwertig als sein Technikspender

Franzosen-Blitz: Der Grandland X ist im Grunde ein Peugeot 3008 mit Opel-Schminke. Seit einem Jahr bietet Opel den im französischen Sochaux gebauten Grandland X an. Dass es sich um einen Peugeot 3008 handelt, der sich hinter reichlich Opel-Schminke versteckt, muss kein Nachteil sein – der Franzose ist ja ein gutes Auto. Umso ernüchternder, dass gerade im Innenraum der Eindruck entsteht, dass wir es hier mit einer mittelprächtigen Kopie zu tun haben. Es sind Details und die Verarbeitung, die enttäuschen. So hat das kleine Fach links von der Lenksäule weder einen richtigen Verschluss, noch hat man ihm eine geräuschdämmende Filzeinlage gegönnt. Die Ummantelung der Lenksäule selbst wie auch die Aufnahmen der hinteren Sonnenrollos sind nicht entgratet und so scharfkantig, dass Kinder sich verletzen können. Details nur, klar. Das kann Opel sonst besser. Und das bekommt auch Peugeot besser hin. Zu sehen am 3008.

Mit dem neuen Motor geht es geschmeidig voran

Gute Wahl: Der kleine 130-PS-Diesel läuft weich und kultiviert, ist zudem sauber nach Euro 6d-Temp. Dafür verwöhnen die Ergo-Sitze mit kuscheligem Komfort. Angenehm ist auch die ganze Bedienung, die so selbsterklärend ausfällt, dass sich Neukunden den Computerkurs in der Volkshochschule schenken können. Nur die Tasten hätten ruhig etwas größer ausfallen dürfen. Bei der Leistung zeigt sich der Grandland X großzügiger. Der neue 1,5-Liter-Diesel, der im April den Vorgänger mit 1,6 Litern ablöste, ist kräftiger geworden. Statt zuvor 120 reicht er jetzt 130 PS an die Vorderräder durch. Vor allem ist er sauberer geworden und erreicht die strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp. Wie fährt sich der Fortschritt? Bestens. Das Peugeot-Aggregat läuft bereits ab dem Kaltstart weich und kultiviert. Hartes Nageln, ein typisches Leiden vieler 6d-Temp-Saubermänner, verkneift er sich. Gleichmäßig zieht er hoch, liefert bereits bei 1750 Touren sein volles Drehmoment von 300 Nm.

Ein idealer Partner ist die Achtstufenautomatik für 2300 Euro Aufpreis. Gekonnt überspielt sie die leichte Anfahrschwäche und regelt bei hohem Tempo dank lang gespreizter Übersetzung die Drehzahl tief runter, schont so Ohren und Verbrauch . Nur unter Volllast wird sie übermütig, schaltet nicht hoch und lässt den Vierzylinder beim Fahrer lautstark um Gnade flehen.

Im Fahrwerk steckt noch reichlich Optimierungspotenzial