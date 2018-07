Opel GT X Experimental (2018): Ausblick auf das neue Opel-Design

Die wichtigsten Design-Elemente des Opel GT X Experimental:

● "Bügelfalte"/Falz auf der Haube

● Flügelförmige Grafik der Tagfahrleuchten

● Zentrales Blitz-Logo, eingerahmt vom "Vizor" (angedeuteter Kühlergrill), hinter dem Scheinwerfer, Tagfahrleuchten, Sensorik und Kameras stecken

Der sogenannte "Vizor" sieht aus wie ein Kühlergrill. Hinter dem Designelement verstecken sich Sensorik, Lampen und Kameras.

Alles, was man sieht, fühlt und spürt soll typisch Opel bleiben, verspricht der Hersteller mit Blick auf die Gleichteile-Strategie mit PSA. Außen- und Innen-Design sowie Fahrwerksabstimmung bleiben in der Hand von Opel. Beim Cockpit werde man an einer klaren Trennung von Infotainment, Klimaeinstellungen und Fahrwerkseinstellung festhalten und nicht alles hinter einen Touchscreen packen. Dabei vertraut Opel weiter auf analoge Bedienelemente wie beispielsweise bei der Lautstärkenregulierung oder der Klimaanlage . Darüber hinaus übernimmt Opel in 15 sogenannten Kompetenzzentren die Entwicklung für PSA. Dazu gehören beispielsweise die Sitze.