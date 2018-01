Opel Insignia Country Tourer: Test — 12.01.2018 Der gestiefelte Opel Pack die Gummistiefel ein, setz dich in den Opel rein – und dann nichts wie raus aufs Land. Wir machen den Test im Insignia Country Tourer.

Im Innenraum herrscht ein Hauch von Luxus



Gut gemacht: Der Innenraum des Country Tourer sieht ganz schick aus – und es ist bequem im Opel.

Die Fahrwerksabstimmung ist Opel gut gelungen



Komfortabel: Dank FlexRide-Fahrwerk bügelt der Insignia auch schlechte Straßen ganz angenehm glatt.

Fahrzeugdaten Opel Modell Insignia Country Tourer 2.0 Turbo 4x4 Motor Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 1998 cm³ kW (PS) bei 1/min 191 (260)/5300 Nm bei 1/min 400/2500 Vmax 250 km/h Getriebe Achtstufenautomatik Antrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/50 R 18 W Reifentyp Continental SportContact 5 SUV Radgröße 8,5 x 18" Abgas CO2 203 g/km Verbrauch* 11,5/7,3/8,9 l Testverbrauch Sportverbrauch** 15,5 l/100 km Testverbrauch*** 10,6 l/100 km Sparverbrauch**** 8,2 l/100 km Tankinhalt 62 l/Super Partikelfilter – Kältemittel R1234yf Vorbeifahrgeräusch 68 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 2200/750 kg Kofferraumvolumen 560–1665 l Länge/Breite/Höhe 5004/1871–2093/1525 mm Grundpreis 44.330 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Opel Beschleunigung 0–50 km/h 2,9 s 0–100 km/h 6,9 s 0–130 km/h 10,3 s 0–160 km/h 14,9 s 0– 200 km/h 25,8 s Zwischenspurt 60–100 km/h 3,3 s 80–120 km/h 4,1 s Leergewicht/Zuladung 1696/599 kg Gewichtsverteilung v./h. 57/43 % Wendekreis links/rechts 12,2/12,3 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,1 m aus 100 km/h warm 35,3 m Innengeräusch bei 50 km/h 59 dB(A) bei 100 km/h 66 dB(A) bei 130 km/h 70 dB(A) Testverbrauch – CO2 10,6 l S – 252 g/km Reichweite 580 km

Andreas Borchmann Fazit Ein Opel in Gummistiefeln – eigentlich überflüssig. Aber der Country Tourer ist komfortabel, geräumig und sogar etwas luxuriös. Nachteile: hoher Verbrauch und nur ausreichende Abgasreinigung.

Autoren: Andreas Borchmann, Berend Sanders

Wir leben heute meist in der Stadt, lieben aber das Land. Dort, wo die Luft rein ist, die Kühe gesundes Kraftfutter wiederkäuen und die Straßen manchmal matschig werden. Opel bietet das passende Auto dazu: einen großen Kombi in sexy Gummistiefeln und mit Allrad für Matschwetter. Und 2,5 Zentimeter höhergelegt plus Unterfahrschutz, so stolpert er nicht gleich über Stock und Stein.Insignia Country Tourer heißt der gestiefelte Opel, dem wir diesen Test widmen. Und zwar dem Exclusive-Modell 2.0 Direct Injection Turbo, 260 PS stark. Grundpreis 44.330 Euro, inklusive aller hier gezeigten Extras noch mal rund 10.000 Euro teurer. Der Wald-und-Wiesen-Kombi ist hübsch. Cremefarbenes Leder, Ambientebeleuchtung vorne – hinten nicht, warum auch immer – und vielfach elektrisch verstellbare Sitze kleiden den gutbürgerlichen Wagen in wahrlich luxuriöse Tapeten. Schön, dass der Country Tourer nicht nur edel aussieht, sondern auch bequem unterwegs ist. Was vor allem an den hervorragenden Sitzen liegt, die auf Knopfdruck sogar eine Massage bieten – da stört es kaum, dass die Sitze für breite Rücken schmal geschnitten sind und ihre Polsterung straff ausfällt.Dafür wogt das FlexRide-Fahrwerk mit seinen verstellbaren Dämpfern in Komfortstellung "Tour" ganz sanft und weich – bügelt auch Feldwege fast faltenfrei glatt. Fein abgestimmt. Ein Insignia Country Tourer fährt genauso elegant wie das Basismodell, der Sports Tourer, genauso flott und sicher um Kurven. Was auch für den Motor gilt. 260 PS sind ein Wort. Sie gehören zur eher leisen, zurückhaltenden Sorte. Und wenn wir mal ein sportliches Schnarren hören, kommt es vom Motorsoundverstärker (im Bose-Soundsystem für 760 Euro). Das Beste am Country Tourer: Die Gummistiefel sieht man zwar, in Form der schwarzen Planken an der Karosserie, man spürt sie aber nicht. Ob man dafür 1690 Euro (inkl. Sichtpaket, Verstellfahrwerk und Zweizonenklima) ausgeben möchte? Geschmackssache.