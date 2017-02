Opel Monza X (2020): Vorschau und Preis — 27.02.2017 Opel will mit einem SUV nach oben! Rüsselsheim gönnt sich wieder ein Flaggschiff! 2020 geht der Opel Monza X an den Start, ein großes SUV mit Premium-Ambitionen, das gegen Audi und Co anfahren soll.

B

Das neue Flaggschiff ist ein SUV



Opels neues Vorzeigemodell wird ein Hochsitz und greift ab 2020 Audi und Co an.

Autoren: Georg Kacher, Michael Gebhardt

ei Opel von einer SUV-Offensive zu sprechen, wäre unzulässige Untertreibung. Die Rüsselsheimer sind nämlich auf dem besten Weg, den Markt in allen Segmenten mit neuen Crossover-Modellen zu fluten – sozusagen eine SUV-Inflation. Mit Crossland X und Grandland X erweitert die Marke 2017 ihr Angebot um zwei neue Soft-Roader, die im Schulterschluss mit den Peugeot-Modellen 2008 und 3008 entwickelt wurden, 2019 folgt die Neuauflage des Mokka X und auch ein neues Flaggschiff steht in den Startlöchern!Obwohl Kapitän, Admiral und Senator längst in den Garagen der Autosammler schlummern, ist das Oberliga-Comeback bei Opel immer noch ein Thema – selbst wenn die neue Oberklasse ein SUV ist. Das Objekt der Begierde hat inzwischen sogar eine Entwicklungsnummer (E2UO), und auch bei der Namensgebung steht man angeblich kurz vorm Konsens: nicht Bigland oder Omega , sondern Monza X soll das gute Stück heißen. GM listet den Wagen als D-CUV: D steht für die Insignia-Klasse, CUV für einen coupéartigen Fünftürer ohne große Offroad-Ambitionen. Die wären auch fehl am Platz, denn die Geländetauglichkeit der Global-Epsilon-Plattform bewegt sich auf dem Niveau des Insignia Country Tourer . Bei dieser Nähe käme der gut 4,80 Meter lange Monza X aus dem Stammwerk – aus Rüsselsheim. Besonders stolz ist Opel auf den Innenraum: Haptik und Anmutung sollen auf dem Niveau der deutschen Premium-Mitbewerber liegen, ohne dass der Monza X ähnlich teuer werden dürfte. Der Preis wird bei gut 35.000 Euro liegen.