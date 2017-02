Opel-Verkauf an Peugeot: News und Hintergründe — 15.02.2017 Sorge um Arbeitsplätze bei Opel Die Gespräche zwischen GM und Peugeot und Citroën (PSA) über eine Opel-Übernahme nähren die Sorge um Jobs in Deutschland. Alle News zu den Plänen!

Online-Voting 'Ein Verkauf von Opel an PSA ...' ... wäre gut für Opel ... wäre großer Mist ... ist mir egal Zum Ergebnis

Peugeot-Chef sucht Gespräch mit Merkel

Unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit



GM-Statement zum möglichen Opel-Verkauf an PSA "Im Jahr 2012 haben General Motors und die PSA Group eine Allianz geschlossen, die gegenwärtig drei gemeinsame Projekte in Europa umfasst. Die Zusammenarbeit generiert substanzielle Synergien für beide Unternehmen. Im Rahmen dieser Allianz prüfen General Motors und die PSA-Gruppe regelmäßig die Möglichkeiten für weitere Kooperationen und die Ausweitung dieser Partnerschaft.

Die PSA Group und General Motors bestätigen, dass beide Unternehmen mehrere strategische Maßnahmen prüfen, um die Profitabilität und Effizienz zu verbessern. Dies schließt einen möglichen Kauf von Opel/Vauxhall durch die PSA-Gruppe ein. Es gibt keine Garantie, dass eine Einigung erzielt wird."

"Tausende Jobs auf dem Spiel"



Bewegte Opel-Geschichte

(Reuters/dpa/cj/brü) Die mögliche Übernahme des Autoherstellers Opel durch die französische PSA-Gruppe schlägt weiter Wellen. Am Tag nach der Bekanntgabe der Verhandlungen zwischen den beiden Autokonzernen wächst die Sorge um die Arbeitsplätze bei Opel in Deutschland. Es geht um den Stammsitz Rüsselsheim und die Werke in Kaiserslautern und Eisenach. Die Bundesregierung misst nach den Worten von Arbeitsministerin Andrea Nahles dem Erhalt der drei deutschen Opel-Standorte höchsten Rang an. "Die Bundesregierung hat heute im Kabinett das Thema Opel intensiv diskutiert“, sagte sie am 15. Februar in Berlin. Sie forderte von der zuständigen Konzernleitung, dringend das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern zu suchen. Peugeot teilte in Paris mit, PSA-Konzernchef Carlos Tavares suche das Gespräch mit ranghohen deutschen Regierungsvertretern. Medienberichten zufolge strebt er ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gespräche mit den Gewerkschaften an. Es gehe dem PSA-Chef um eine Öffnung und ein Bündnis, hieß es. Zuvor hatte BILD über den Vorstoß berichtet. Bundesregierung und IG Metall hatten sich von den Verkaufsgesprächen zwischen der Peugeot-Mutter PSA und dem Opel-Eigner General Motors überrascht gezeigt. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte die Konzerne kritisiert. Es sei "inakzeptabel", dass die beiden Unternehmen vorab Betriebsrat, IG Metall sowie Landes- und Bundesregierung nicht von ihren Plänen informiert hätten.Die Konzerne loten nach eigenen Angaben verschiedene Möglichkeiten zur Expansion und Kooperation aus. Es sei jedoch noch ungewiss, ob eine Einigung erzielt werde. Die beiden Autohersteller arbeiten bereits seit 2012 bei verschiedenen Projekten in Europa zusammen und waren zwischenzeitlich auch auf der Kapitalseite miteinander verbunden. Bei einer Übernahme würde PSA zum zweitgrößten Autoproduzenten in Europa hinter Volkswagen aufsteigen. GM wiederum zöge sich weitgehend aus Europa zurück, wo der US-Konzern seit Jahren nur rote Zahlen schreibt. Opel und Peugeot hatten bereits vor einigen Jahren eine Allianz angestrebt. Davon verabschiedete man sich jedoch 2012. Beide Unternehmen arbeiten noch bei der Produktion von SUV und Minivans zusammen, beispielsweise beim Opel Grandland X, der auch als Peugeot 3008 erscheint.Bei Opel stehen nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer tausende Jobs auf dem Spiel, weil Abteilungen in den Unternehmen zusammengelegt werden könnten. Dabei könnte es um Einkauf, Vertrieb, Marketing sowie Teile des Entwicklungszentrums gehen. Mindestens ein Drittel der rund 15.000 Jobs in Rüsselsheim stünde bei einer Übernahme zur Disposition, schätzt Dudenhöffer. Die Opel-Produktion würde voraussichtlich in den ebenfalls nicht ausgelasteten PSA-Autobau eingegliedert. Das lasse sich aus der bisherigen Mehrmarken-Strategie der PSA mit Peugeot, Citroen und DS ablesen. "Es gibt keine Markenwerke, sondern nur Konzernwerke, in denen alle Markenprodukte gefertigt werden", betonte der Direktor des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen. Die vorhandenen Kapazitäten seien eher zu groß, so dass die Lage für die Opel-Werke in Eisenach und Kaiserslautern über Nacht schlechter geworden sei.Opel hat rund 38.200 Mitarbeiter in Europa, davon mehr als die Hälfte in Deutschland. Das Traditionsunternehmen wurde 1862 in Rüsselsheim gegründet und 1929 vom US-Konzern General Motors übernommen. Die Adam Opel AG hat als GM-Europatochter seit 1999 keinen Gewinn in Detroit abgeliefert. Als Anfang 2013 der frühere VW-Manager Karl-Thomas Neumann das Steuer in Rüsselsheim übernahm, keimte neue Hoffnung auf. GM investierte kräftig in neue Modelle und brachte mit dem Mokka einen kleinen Geländewagen auf den Markt. Die GM-Tochter legte nach Meinung von Experten jedoch nicht schnell genug nach, um stärker vom Trend zum SUV zu profitieren. 2016 durchkreuzte dann der Brexit die Aufholjagd. Opel verfehlte sein Ziel, erstmals seit 1999 schwarze Zahlen zu schreiben. Als Grund für einen Verlust von 257 Millionen Dollar (241 Mio. Euro) nannte Firmenchef Neumann Währungsturbulenzen nach dem britischen Referendum für einen EU-Austritt. Immerhin erreichte er eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Jahr zuvor.