Oster-Gewinnspiel 2017: Tagesfrage 1

Das große Oster-Gewinnspiel von AUTO BILD ist gestartet. Machen Sie mit, und suchen Sie fleißig Ostereier auf autobild.de. Lösen Sie pro Tag einfach die jeweilige Gewinnspielfrage, und sichern Sie sich mit etwas Glück einen der attraktiven Preise.

Tipp: Ein Blick in das Video "

" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage.

Welches SUV ist in der Beschleunigung am langsamsten?

Detailinformationen zu dem attraktiven Preis haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:

S

o einfach war es noch nie, exzellenten Musik- und TV-Klang zu erleben:Die aktiven Standboxen Ultima 40 Aktiv von Teufel benötigen keinen externen Verstärker und empfangen Signale kabellos per Bluetooth von Smartphones, Tablets und mehr. Zusätzlich stehen etliche Anschlüsse parat, um jede Audio-Quelle kraftvoll und präzise wiederzugeben. Dank HDMI-ARC und optischem Digitaleingang sorgt die Ultima 40 obendrein für perfekten TV- und Filmton. Die Ultima 40 Aktiv kombiniert die vielfach gelobten Klangtugenden von Deutschlands beliebtestem Standlautsprecher mit einem integrierten 200-Watt-Class-D-Verstärker. Dank Bluetooth mit aptX empfangen die Boxen Musik vom Smartphone, Tablet oder Computer kabellos in bestmöglicher Qualität. Es ist sogar möglich, zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig im Party-Modus zu koppeln. Diese können dann abwechselnd Musik übertragen. Als einzige aktive Standbox verfügt die Ultima 40 Aktiv zudem über einen HDMI-Anschluss.Alle Audiosignale des Fernsehers und an den TV angeschlossenen Zuspieler werden dank Audiorückkanal (ARC, Audio Return Channel) an die Standlautsprecher übergeben. Im TV-Betrieb erfolgt die Lautstärkeregelung ganz bequem über die Fernbedienung des Fernsehers. Die integrierte Einschaltautomatik startet auf Wunsch die Boxen, sobald ein Signal zugespielt wird.Zum Lieferumfang der Ultima 40 Aktiv gehört zudem die Funkfernbedienung Puck Control. Das Drehrad regelt die Lautstärke und über die seitliche Taste wird die gewünschte Quelle ausgewählt. Die LED auf der Vorderseite der Aktivbox zeigt durch verschiedene Farben den aktuell aktiven Eingang. Ein Druck auf das Lautstärkerad stellt die Wiedergabe stumm.