Oster-Gewinnspiel 2017: Tagesfrage 10 — 12.04.2017 Gewinnen Sie Leichtmetallfelgen von AEZ! Osterei Nummer 10 vom 12. April 2017: Der Osterhase hat Leichtmetallfelgen von AEZ im Wert von 1600 Euro versteckt. Spielen Sie mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Das große Oster-Gewinnspiel von AUTO BILD ist gestartet. Machen Sie mit, und suchen Sie fleißig Ostereier auf autobild.de. Lösen Sie pro Tag einfach die jeweilige Gewinnspielfrage, und sichern Sie sich mit etwas Glück einen der attraktiven Preise.

Kreuzspeichen-Design neu interpretiert

Kreuzspeichen-Design neu interpretiert: AEZ Crest dark

Das Kreuzspeichen-Design ist längst ein Klassiker im Felgenmarkt und AEZ hat mit dem jetzt für die Saison 2017 vorgestellten Leichtmetallrad Crest dark eine Designikone in diesem Segment geschaffen. Die Designer des Leichtmetallfelgenherstellers entwickelten in den vergangenen Monaten das klassische Kreuzspeichen-Design entscheidend weiter. So zeigt die neue Felge AEZ Crest dark ein doppeltes Kreuzspeichen-Design mit deutlich mehr Kante und wirkt dadurch sportlich und aggressiv. Durch das sogenannte „Smart-Center“ wurde ein neuer Mittenbereich geschaffen, der durch die Ingenieure von AEZ weiterentwickelt wurde, und somit im Formenbau ein kompakteres und feineres Design ermöglicht. Der Mittenbereich wird von einem vertieften Pentagon dominiert, welches sich deutlich vom Einerlei der im Markt befindlichen Leichtmetallräder abhebt.

Ganz im Stil des selbstbewussten Designs ist das neue Leichtmetallrad AEZ Crest dark in gunmetal matt lackiert. Ein dunkles Graphit, das schon jetzt als Trendfarbe gilt und für den stilbewussten Automobilbesitzer im spannenden Kontrast zu den beliebten Außenlackierungen Weiß, Schwarz oder Silber steht. Der polierte Außenrand, in der Fachsprache „polished lip“ genannt, schafft die Abgrenzung zum Reifen als klare Lichtkante und lässt die Alufelge größer wirken. Lieferbar ist das Rad vor allem für Fahrzeuge im Premium-Segment wie Porsche Macan, Audi A6 oder Q5, Volvo S90 oder auch Jaguar XF und XE sowie die aktuelle S-Klasse von Mercedes. Für den Jaguar F Pace ist das Rad in 21 Zoll mit ABE erhältlich.

AEZ Crest dark – Daten und Fakten:

• Wegweisende Weiterentwicklung eines Design-Klassikers

• Höchste Qualität Made in Germany von 17-21 Zoll

• Eintragungsfrei für viele Fahrzeugmodelle mit ABE

• Dimensionen: 7,5x17, 8x18, 8x19, 9x19, 8x20, 9x20 und 9x21 Zoll

• Bohrung: 5-Loch

• Lackierung: gunmetal / polished lip

• Bauart: gegossen, einteilig

• Traglast: bis zu 770 kg

• ABE: ja

• RDKS: 100% RDKS-FIT

• Garantie: 3 Jahre





Zusatzchance

Wir verlosen unter allen Teilnehmern des Oster-Gewinnspiels 2017 insgesamt 3000 6-Monats-Gutscheine TV-SPIELFILM live Premium im Wert von rund 60 Euro. Hier finden Sie alle Vorteile des TV-Streaming-Angebots . Also, worauf warten Sie noch? Knacken Sie gleich Ihr erstes Osterei.

Haben Sie ein Osterei verpasst? Kein Problem!

Alle Ostereier können Sie bis zum 20. April 2017 (24 Uhr) öffnen.