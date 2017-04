Oster-Gewinnspiel 2017: Tagesfrage 11 — 03.04.2017 Gewinnen Sie einen Fahrradträger! Osterei Nummer 11 vom 13. April 2017: Der Osterhase hat für Sie zwei Fahrradträger von Rameder im Wert von je 475 Euro versteckt. Spielen Sie mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Das große Oster-Gewinnspiel von AUTO BILD ist gestartet. Machen Sie mit, und suchen Sie fleißig Ostereier auf autobild.de. Lösen Sie pro Tag einfach die jeweilige Gewinnspielfrage, und sichern Sie sich mit etwas Glück einen der attraktiven Preise.

Tipp: Ein Blick in die Bildergalerie des Artikels " Ein Blick in die Bildergalerie des Artikels " Wie weit reicht der Saft im E-Auto? " hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage.

Tagesfrage vom 13. April 2017 Gewinnspiel hat noch nicht begonnen! Tagesfrage vom 13. April 2017 – ab 13.04.2017 bewerben

Detailinformationen zu dem attraktiven Preis haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:

Der Fahrradträger Easy Mount 2 von Rameder

Egal ob E-Bike oder Old-School-Drahtesel, hier darf von jedem Radel-Typ ein Pärchen andocken.

Rameder verlost zwei Fahrradträger vom Typ Easy Mount 2 für die Anhängerkupplung. Ein Betrieb ist bei allen entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen mit 13-poliger Steckdose möglich. Der modern designte Fahrradträger mit dem markanten Leuchtendesign ist nicht nur ein echter Eyecatcher, sondern auch überaus praktisch. Egal ob E-Bike oder Old-School-Drahtesel, hier darf von jedem Radel-Typ ein Pärchen andocken. Und natürlich ist nicht nur die "2" im Namen Programm, sondern auch die leichte Montage. Das fängt beim geringen Eigengewicht an und hört bei der Befestigung per Schnellspanner noch lange nicht auf. Größere Handicaps hält der Easy Mount 2 höchstens für Langfinger bereit: Denn das integrierte Schloss sichert sowohl die Räder am Träger als auch den Träger am Fahrzeug.

"Sesam, öffne Dich" heißt es für den rechtmäßigen Besitzer dagegen beim Kofferraum, der trotz Träger optimal zugänglich bleibt. Mit dem Fußpedal lässt sich der Easy Mount 2 bequem abklappen, wenn man beispielsweise mal an die Koffer muss. Auch der Fahrradträger selbst ist perfekt fürs "kleine Handgepäck" geeignet: Wird der nicht gebraucht, lässt er sich in Nullkommanichts zusammenfalten und in der mitgelieferten Tragetasche sauber und ordentlich verstauen. Abrakadabra! Den Easy Mount 2 kann man natürlich nicht nur gewinnen, sondern auf www.kupplung.de auch kaufen. Rameder wünscht in jedem Fall viel Glück!

Zusatzchance

Wir verlosen unter allen Teilnehmern des Oster-Gewinnspiels 2017 insgesamt 3000 6-Monats-Gutscheine TV-SPIELFILM live Premium im Wert von rund 60 Euro. Hier finden Sie alle Vorteile des TV-Streaming-Angebots . Also, worauf warten Sie noch? Knacken Sie gleich Ihr erstes Osterei.

Haben Sie ein Osterei verpasst? Kein Problem!

Alle Ostereier können Sie bis zum 20. April 2017 (24 Uhr) öffnen.



