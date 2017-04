Oster-Gewinnspiel 2017: Tagesfrage 2 — 03.04.2017 Gewinnen Sie eine Actionkamera von GoPro mit Zubehör! Osterei Nummer 2 vom 4. April 2017: Der Osterhase hat für Sie drei Actionkameras von GoPro mit Zubehör im Gesamtwert von über 1650 Euro versteckt. Spielen Sie mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Das große Oster-Gewinnspiel von AUTO BILD ist gestartet. Machen Sie mit, und suchen Sie fleißig Ostereier auf autobild.de. Lösen Sie pro Tag einfach die jeweilige Gewinnspielfrage, und sichern Sie sich mit etwas Glück einen der attraktiven Preise.

Detailinformationen zu dem attraktiven Preis haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:

GoPro verlost zwei HERO5 Black Kameras inklusive Zubehör (Wert knapp 600 Euro) und eine HERO Session Kamera inklusive Zubehör (Wert knapp 500 Euro).



Robust und wasserdicht – Die GoPro Hero5 Black.

Die HERO5 Black ist gemeinsam mit der Hero5 Session die leistungsstärkste GoPro, die es jemals gab. Unterstützt werden Videos in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde und Fotos mit 12 MP, bzw. 10 MP in den Modi Einzelfoto, Serienaufnahme, Zeitraffer oder sogar Nacht-Zeitraffer. Zahlreiche neue Features ermöglichen es, in jeder Situation perfekte Aufnahmen zu machen. Mit der neuartigen Sprachsteuerung in sieben Sprachen (u.a. Deutsch) lassen sich die neuen Geräte einfach freihändig steuern. Dank fortschrittlicher Bildstabilisierung werden Videos unglaublich flüssig und der optionale "Linear" Modus sorgt für ein verzerrungsfreies Bild, ohne den typischen Fischaugen-Effekt weitwinkliger Aufnahmen. Die Kameras sind nun auch ohne Gehäuse bis zu 10 Meter wasserdicht, die integrierten Mikrofone mit fortschrittlicher Windgeräusch-Reduzierung sorgen für kristallklaren Stereo-Sound und über GPS wird der Aufnahmeort gespeichert.

GoPro Hero5 Black oder Hero Session mit praktischer 3-in-1-Halterung und SD-Card.

Die GoPro HERO5 Black überzeugt zudem durch eine Reihe weiterer Funktionen: Bei Fotos hat der Nutzer nun die Möglichkeit, WDR (Wide Dynamic Range) zu aktivieren, um mehr Details herauszuholen. Für Profis bietet das GoPro Top-Modell RAW-Format, für noch größere Flexibilität bei der Nachbearbeitung. Das 2-Zoll-Touchdisplay ist ideal, um Einstellungen zu ändern oder aufgenommene Fotos und Videos wiederzugeben. Zusammen mit den kostenfreien Quik Apps für Mobile und Desktop liefert GoPro eine einfache Rundumlösung, um fesselnde Clips zu erstellen und zu teilen. Zum Gewinn gehört außerdem jeweils eine 3-in-1-Halterung und eine SanDisk Extreme microSD Speicherkarte mit 32GB.



Weitere Infos unter:

Zusatzchance

Wir verlosen unter allen Teilnehmern des Oster-Gewinnspiels 2017 insgesamt

3000 6-Monats-Gutscheine TV-SPIELFILM live Premium im Wert von rund 60

Euro.

Haben Sie ein Osterei verpasst? Kein Problem!

Alle Ostereier können Sie bis zum 20. April 2017 (24 Uhr) öffnen.