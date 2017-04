Oster-Gewinnspiel 2017: TV Spielfilm Zusatzchance — 03.04.2017 Gewinnen Sie ein Formel 1-Live-Paket AUTO BILD schenkt Ihnen die Formel 1-Saison und mehr: Machen Sie mit bei unserem Oster-Gewinnspiel, und gewinnen Sie eines von 3000 kostenlosen Online-TV-Streaming-Paketen von TV Spielfilm. Wir erklären, was Sie davon haben.

Unter allen Teilnehmern des Oster-Gewinnspiels 2017 verlosen wir 3000 kostenlose 6-Monate Streaming-Abos von TV Spielfilm. Das Abonnement endet nach sechs Monaten automatisch, es sei denn, Sie möchten es darüber hinaus verlängern. Mit dem 6-Monate-Premium-Paket von TV Spielfilm sehen Sie 70 Sender werbefrei überall über Ihre Mobilgeräte. Die wichtigsten Sender streamen Sie in HD-Qualität und genießen so beispielsweise ab sofort die Rennen der Formel 1-Saison in höchster Auflösung

– egal wo Sie sich befinden. Wichtig: Das Abo endet automatisch bei Beendigung der Mitgliedschaft – keine Verpflichtungen, keine versteckten Kosten.

Überall live TV sehen



Damit Sie von unterwegs den Kampf zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton um die Formel 1-Krone live verfolgen können, laden Sie sich die "TV Spielfilm live"-App auf Ihr Mobilgerät herunter. Die App ist sowohl für Android-User im Play Store als auch für Apple-User im Apple Store verfügbar. Nachdem die App geladen wurde, loggen Sie sich einfach mit Ihren Account-Daten ein und erhalten sofort Zugriff auf alle Fernsehsender im Premium-Paket.



Machen Sie mit!



Und so geht's: Machen Sie mit bei unserem Oster-Gewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von über 200.000 Euro. Unter allen Teilnehmern werden automatisch die 3000