Paläste fürs Auto: Extrem coole Garagen — 23.02.2017 Luxusgarage beherbergt Löwenjunge In Katar gehören zu einer exklusiven Garage auch zwei extrem seltene weiße Löwen. Die haben eine Vorliebe für ein italienisches Rennpferd. Mit Video!

Wer ist hier der Boss? Der McLaren P1 mit 916 PS lässt den weißen Löwen unbeeindruckt.

Liebkosung für den M3



WG mit BMW: Gemütliches Frühstück zu zweit, und das garantiert ohne Streit.

Bat-Garage unter der Erde



Für die Bat-Garage mussten die Bauarbeiter ordentlich Erde wegschaffen.

Katar ist ein Land der Extreme – besonders, wenn es um Autos und Garagen geht. Diese ganz spezielle Behausung für fahrbare Untersätze in dem Emirat beheimatet aber nicht nur Autos, sondern auch zwei weiße Löwenjunge! Die zwei seltenen Tiere sind allerdings nicht die einzigen raren Exoten in der Garage. Neben einem blauen Bentley Continental Flying Spur und einem grünen McLaren P1 steht noch ein weißer Ferrari LaFerrari in der Halle. Allem Anschein nach hat der Eigner beide Fahrzeuge aber noch nicht allzu lange, denn sowohl der Ferrari als auch der P1 sind von innen noch mit Schutzfolien versehen.Endlich ein vernünftiger Grund, mit dem geliebten Auto zusammenzuwohnen: Weil ein Hurrikan auf die Küste von Florida zufegte, parkte der 26-jährige Randall Halil seinen BMW M3 (E30) kurzerhand im Wohnzimmer, um ihn vor etwaigen Schäden zu schützen. Die Bilder, die der Autofan von seiner neuen WG postete, sind wahrlich herzerwärmend: Frühstück mit M3, Kuscheln mit M3, Fernsehen mit M3. Welch stürmische Liebe! Ob Randall Halil seinen silbernen Sportler überhaupt jemals wieder draußen wohnen lässt?Eine ziemlich spezielle Garage hat sich auch ein Australier ausgedacht und seinen gesamten Garten im Zuge der Renovierung seines Hauses im Stadtteil Toorak in Melbourne umgraben lassen. Grund dieser Baumaßnahme mit dem Namen "Wayne Mansion" ist die Autosammlung des Besitzers. Eine Garage, die Platz für einen SLS AMG , einen Aston Martin DB9 , ein Maserati Gran Cabrio und drei weitere Autos bietet, wäre schlichtweg zu groß für das Grundstück. Deswegen wurde die Garage unter die Erde verlegt und so zum ultimativen Männerversteck. Um der Bat-Garage den letzten Schliff zu verleihen, liegt der Eingang für die Autos unter dem Tennisplatz.