E

in Porsche 911 Cabrio und ein Subaru XV, die sich einen Parkplatz teilen – und zwar übereinander! Das ist das Ergebnis eines kürzlich misslungenen Parkversuchs in Australien. Was war passiert? Ein Hotelangestellter des Hyatt Regency Sydney versuchte, den 911er eines Gasts hinter das SUV zu stellen. Dabei beschleunigte er offenbar zu stark: Der flache Sportwagen schob sich unter das Heck des Subaru, wuchtete den Wagen in die Höhe und drückte ihn gegen einen Kia , der davor parkte.