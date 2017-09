Partneraktion — 12.10.2010 Der Pizza Flizza wird gebaut! Die ersten Entwürfe des Pizza Flizzas sind da – und das Team um Lina Van De Mars hat sofort mit dem Umbau des Mini Vans losgelegt. Teilnehmer können noch bis zum 14. November mitmachen und ein ganzes Jahr lang Gratis-Pizza gewinnen!

Jetzt mitmachen unter www.flizza.de!

etzt geht's unserem Pizza Flizza an den Kragen! Die ersten Entwürfe unserer Online-Bastler sind eingetrudelt – und das Umbau-Team von pizza.de schwingt schon fleißig den Hammer. Die Basis bildet ein originaler Mini Van von 1976, den Powerfrau und Tuning-Expertin Lina van de Mars aufgestöbert hat. Unterstützt wird sie von Christian und David, Spezialisten für englische Klassiker bei Drexl Fahrzeugtechnik GmbH. Erste Station für unseren Mini: Striptease in der Werkstatt ! Für den Termin beim Sandstrahler macht sich der Engländer nackig – alle Anbauteile müssen ab. Also weg mit dem vorderen Hilfsrahmen samt Achsen, Rädern und Bremsen. Auch die Kotflügel müssen weichen. Übrig bleibt nur die Rohkarosse. Mehr dazu gibt's unten im Video. Natürlich könnt ihr auch weiterhin eure Entwürfe unter flizza.de einsenden – die Aktion läuft noch bis zum 14. November 2010. Es lohnt sich, denn unter allen Schraubern, die am Flizza mitbasteln, verlost pizza.de 365 Tage Pizza frei Haus!Wenn ihr den Umbau zum ultimativen Pizza Flizza live mitverfolgen wollt, befreundet euch mit pizza.de auf facebook . Unter facebook.com/pizza.de findet ihr alle aktuellen Fotos und Videos zum Pizza Flizza-Umbau.