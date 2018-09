Beide Hände fest am Lenkrad, der Körper in den Sitz gedrückt, das Wasser spritzt – "und die Kontrolle war in jeder Sekunde da", sagt Nicole Eicke, als sie nach der Kurve auf der Geraden beschleunigt. "Großartig, wie der Reifen bei Geschwindigkeit und Nässe greift. So macht das richtig Spaß." Ein ereignisreicher Samstag an der Rennstrecke, möglich gemacht von Bridgestone. Gemeinsam mit AUTO TEST hat der Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche die 28 Jahre alte Lehrerin und frühere Kart-Fahrerin sowie sieben weitere Gewinner eingeladen. Zum Test des Bridgestone Weather Control A005 Ganzjahresreifens vor geschichtsträchtiger Kulisse direkt am Sachsenring.

Theorie & Praxis: Hilfreich für den Alltag

Der Bridgestone Weather Control A005 Ganzjahresreifen besticht mit hervorragender Leistungsfähigkeit bei Nässe, zuverlässiger Performance bei gelegentlichem Schneefall und hoher Laufleistung. ©Andreas Kretschel, Bridgestone "Sowohl beim Anfahren am Berg auf nasser Glätte als auch beim Bremsen oder in den Kurven, immer ganz sicher, immer ganz angenehm", sagt Michael Hubrich. "Das ist eine positive Überraschung! Ich war skeptisch, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, privat einen Allwetterreifen anzuschaffen." Und damit ist der Kommunikationselektroniker nicht alleine. Der Ganzjahresreifenmarkt ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, aktuell liegt der Marktanteil in Deutschland bei etwa 14 Prozent. Gerade in urbanen Regionen, Großstädten wie Berlin, Köln und Hamburg, wo es in der Regel keine harten Winter gibt, sind die Ganzjahresreifen beliebt. Obwohl der Alleskönner auch auf glattem Untergrund zurechtkommt, empfiehlt Bridgestone für den alpinen Einsatz nach wie vor einen saisonalen Wechsel von Sommer- auf Winterreifen – sowie natürlich eine regelmäßige Wartung.

Richtig handeln in Extremsituationen