Partneraktion: Bridgestone Winterreifentest — 16.12.2016 Nagelprobe auf Eis und Schnee Zwölf AUTO BILD-Leser testen in Lappland den neuen Bridgestone DriveGuard – mit und ohne Luft.

Driften im Hecktriebler: Der Lexus RC 200t macht Spaß auf der Piste.

Tipps zum sensiblen Umgang von Gas, Bremse und Steuer



Den Test auf dem Slalom-Parcours locker gemeistert, zeigte der DriveGuard sein Talent auch im Vergleich zum Sommerreifen beim Beschleunigen und Bremsen. "Krass, da hätte ich ja einen ganzen Kindergarten umgenietet", staunt Diana (23) aus Lichtenau-Atteln über den zehn Meter längeren Bremsweg des Sommerreifens. Nachdem sich die Leser mit dem ungewohnten Untergrund angefreundet hatten, ging es ans Driften. Rennfahrerin Doreen Seidel gab Tipps zum sensiblen Umgang mit Gas, Bremse und Steuer.

So lief der Winterreifentest zur Galerie Bevor es dann zum Lachs ans Lagerfeuer geht, meisterten die Leser eine abenteuerliche Hundeschlittenfahrt mit ihren neu erlernten Drift-Künsten. In der finnischen Sauna – traditionell nach Geschlechtern getrennt – wurde dann zum Ende des Tages über das Erlebte gefachsimpelt. Am nächsten Morgen, noch weit vor Sonnenaufgang, ging es bei minus 31 Grad auf den Handling-Parcours. Das Popometer war der entscheidende Faktor beim anstehenden Zeitfahren. Zwei schnelle Runden in möglichst identischer Zeit zu fahren erforderte viel Disziplin am Lenkrad. Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied verriet den Teilnehmern, wie es geht.

Skidoo-Tour durch die Wälder



Beim Bremsen und Ausweichen, der Königsdisziplin auf dem rutschigen Terrain, trieb AUTO BILD-Reifenexperte Dierk Möller die Leser danach zu Höchstleistungen an. Bei der anschließenden Mitfahrt im Renntaxi von Isolde Holderied erlebte die bunt zusammengewürfelte AUTO BILD-Truppe Fahrkünste auf Eis und Schnee in Perfektion. Wer zu diesem Zeitpunkt glaubte, mehr geht nicht, hatte nicht mit der Skidoo-Tour durch die finnischen Wälder gerechnet. Tannen und Fichten, vom Schnee in Trolle und Orks verwandelt, verabschiedeten die zwölf neuen Reifen-Tester. Oder besser gesagt: Diese Reise hat den Nagel auf den Kopf getroffen.