Partneraktion: Bridgestone Winterreifentest — 29.12.2017 Tervetuola Lappin! Das heißt Willkommen in Lappland. Zwölf AUTO BILD-Leser testen in der finnischen Schneelandschaft den neuen Bridgestone DriveGuard unter Extrembedingungen.

Nagel-Probe: Fährt der DriveGuard von Bridgestone auch ohne Luft? Laura Mangold macht den Härtetest. ©H. Almonat



Perfektes Programm bei -20 Grad



Rentier-Freude: Neben Testfahrten wurden auch die Vorzüge Lapplands genossen. ©H. Almonat

Laura Mangold will es wissen und lässt die Luft raus. Die Notlaufeigenschaften des DriveGuard versprechen eine Reichweite von 80 Kilometern bei 80 km/h. Und das schaffen Laura und die Teilnehmer locker. An verschiedenen Stationen können sich unsere Reifentester hier am Polarkreis ein Bild davon machen, welchen Einfluss moderne Technik und Qualität auf die Sicherheit haben. Teilnehmer Christian Franke: "Meine Erwartungen waren sehr hoch und wurden am Ende sogar noch übertroffen. Es war ein perfektes Programm, kompetente Instruktoren, und zudem habe ich sehr viele nette Menschen kennengelernt." So einem Testergebnis schließen wir uns gern an.