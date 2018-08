Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen. Ein Verkehrsübungsplatz, 180 Kandidaten und 21 Mazda-Modelle: MX-5, CX-3 und CX-5 – alles da, vom Roadster bis zum SUV.

Gesucht werden neun Teilnehmer für die Rallye European 5000 im September. Der japanische Autobauer möchte drei Youngtimer auf die 5000 Kilometer lange Strecke quer durch Europa schicken und braucht jeweils drei Mitfahrer. Doch wer ist für Team Miriam im Mazda MX-5, Team Tobi im Mazda RX-7 und Team Bernd im Mazda 929 der perfekte Copilot?





Trotz Konkurrenz: Tobi, Bernd und Miriam (v. l.) verstehen sich blendend. ©Hersteller

Bei Miriam, der Stuntfrau, geht es sportlich zur Sache. Wer zu ihr in den MX-5 will, muss im Renntaxi Nerven behalten und gleichzeitig Fragen beantworten. Bei Bernd, dem Schrauber von AUTO BILD, ist technisches Verständnis gefragt. Der Umgang mit dem Drehmomentschlüssel und ein passender Tipp im Pannenfall öffnen die Tür zum Mazda 929. Eines ist am Abend klar: Unter den 180 Teilnehmern sind viele gute Kandidaten, wir hätten gern alle mitgenommen! Für neun haben wir uns entschieden. Davon gehen drei als AUTO BILD-Team an den Start. Zusammen mit Teamchef Bernd wollen sie als