Partneraktion: Günstiger DVB-T2-HD-Receiver samt HD-TV-Abo — 03.03.2017 Das neue digitale Antennenfernsehen Ab 29. März 2017 gibt es TV per Antenne nur noch über DVB-T2 HD. Sparen Sie jetzt beim passenden DVB-T2-HD-Receiver 50 Euro und sichern Sie sich vier Gratis-Monate des HD-TV-Abos freenet TV.

Die Bewohner von rund zehn Millionen deutschen Haushalten und auch Camper in Reisemobilen sehen ab dem 29. März 2017 erst einmal nichts, wenn sie ihr TV-Gerät einschalten. Der Grund: eine technische Umstellung im Sendebetrieb. DVB-T, der bisherige Standard für TV-Empfang per Antenne, wird vom neuen Verfahren DVB-T2 HD abgelöst, das für HD-Bild sorgt. Freenet und AUTO BILD retten Sie vor einem schwarzen Bildschirm: Sichern Sie sich jetzt einen von 100 Euro auf 50 Euro reduzierten DVB-T2-HD-Receiver für Ihren Fernseher. Dazu gibt es einen Rabatt fürs HD-TV-Abo ("freenet TV", Laufzeit 24 Monate), mit dem Sie auch die Privaten wie RTL, Sat.1 oder Pro7 in HD sehen. Vier Monate sind für Sie gratis.

Jetzt sichern! 50 Euro Rabatt auf DVB-T2-HD-Reciever

Schauen Sie TV via DVB-T?



Sind Ihnen in letzter Zeit Einblendungen mit Hinweisen auf die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 aufgefallen? Dann empfangen Sie Ihr TV-Programm per DVB-T-Antenne. Blättern Sie im Zweifel durch die Senderliste. Tauchen dort ausländische Programme oder Sky-Kanäle auf, dann empfangen Sie TV per Kabel oder Satellit, und Sie müssen nichts tun.

DVB-T2 HD-Start in Ballungsräumen



Mindestens 30 Programme sollen zum Start von DVB-T2 HD ab dem 29. März verfügbar sein, später ist ein Ausbau auf rund 40 Sender geplant. Mit dabei sind die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten ARD und ZDF einschließlich diverser Spartenkanäle wie ZDFneo und One HD sowie die großen Privatsender wie RTL, Pro7 und Sat.1. Über Antenne gab es die bislang nur in wenigen großen Städten. Die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD erfolgt zunächst in Ballungsgebieten.

Angebotsname Freenet TV Mindestlaufzeit 24 Monate, Kündigungen bis 3 Monate zum Laufzeitende. Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich der Vertrag um weitere 12 Monate. Einmalige Anschlussgebühr entfällt Besonderheiten Bis zu 20 Sender ausschließlich über Freenet TV zu empfangen. Alle Programme sehen Sie in bester HD-Auflösung (1080p, 50fps). Monatliche Grundgebühr (effektiv; über 24 Monate) 4,79 Euro Kostenloser Zeitraum mindestens 4 Monate (mind. bis 31. Juli 2017) DVB-T2-HD-Receiver (Einmalpreis) 49,95 Euro statt 100 Euro (Normalpreis)

Privatsender nur gegen Aufpreis



Die Privatsender sollen ab Ende März im gesamten Verbreitungsgebiet von DVB-T2 mit geeigneten Receivern verfügbar sein. Sie verlangen aber für den HD-Empfang per Antenne eine Extragebühr – wie auch schon für den HD-Empfang via Kabel oder Satellit. Ab Juli sind dann 5,75 Euro pro Monat für DVB-T2 HD fällig oder 69 Euro pro Jahr. Mit der gemeinsamen Aktion von Freenet und AUTO BILD erhalten Sie vier Gratis-Monate und sparen im ersten Jahr 23 Euro.

Günstiger Receiver für DVB-T2 HD



In den grün markierten Ballungsgebieten läufts bereits seit Mai 2016 der Probebetrieb von DVB-T2. Ende März 2017 kommen weitere Sender hinzu, gleichzeitig wird dort das DVB-T-Signal abgeschaltet.

Kann Ihr Fernseher DVB-T2 HD noch nicht empfangen? Sichern Sie sich jetzt über diese Aktion den Samsung GX-MB540TL DVB-T2 HD-Receiver für einmalig 49,95 Euro (statt 100 Euro Normalpreis). Den Receiver gibt es exklusiv im Paket mit einem Freenet-TV-Abo (24 Monate Laufzeit). Dafür erhalten Sie vier Gratis-Monate. Der Samsung-HD-Receiver bietet als Extra auch Mediatheken-Zugang.

Schon getestet



Der Samsung-Receiver GX-MB540TL hinterließ im

einen ebenso ausgereiften Eindruck wie teurere Receiver – nur eine Aufnahmefunktion fehlt. Besitzern von Samsung-TVs sind Fernbedienung und Menüs vertraut, Programmwechsel klappen auch über die Fernbedienung des TV-Geräts.

So sichern Sie sich Ihren DVB-T2-HD-Receiver



erreichen Sie die Aktionsseite. Die exklusive Aktion läuft bis 30. April 2017.

● Geben Sie auf der Aktionsseite Ihre Daten (Name, Adresse) und Ihre Bankverbindung ein. Ihren Samsung-Receiver erhalten Sie dann per Post.

● Die ersten vier Monate von "freenet TV" sind für Sie kostenlos.

● Diese Gratis-Zeitraum gilt bis mindestens 31. Juli 2017.

● Das Freenet-TV-Abo hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Wenn Sie nach dieser Zeit das Angebot nicht weiter nutzen möchten, kündigen Sie spätestens drei Monate zum Ende der Mindestlaufzeit. Die Adresse finden Sie auf Ihrer Rechnung. Wenn Sie nicht fristgerecht kündigen, verlängert sich der Vertrag um 12 Monate. Ihren Receiver dürfen Sie in jedem Fall behalten.

● Die Aktion gilt für alle volljährigen Leser mit deutschem Hauptwohnsitz. Nur solange der Vorrat reicht.

● Es gilt eine 14-tägige Widerrufsfrist.

● Mit einem Freenet-TV-Abo und einem DVB-T2-Receiver können Sie HD-TV auf jeweils einem TV-Gerät sehen. Für jedes weitere Gerät benötigen Sie ein weiteres Abo sowie einen Receiver.

● Über autobild.de/dvb-t2