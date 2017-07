Peugeot 2008 II (2019): Vorschau — 17.07.2017 Kleiner Abenteurer ohne Allrad Der Nachfolger des Peugeot 2008 kommt 2019 und teilt sich die Technik mit Opel Crossland X und Citroën C3 Picasso. Allrad ist weiterhin nicht vorgesehen.

Der 2008 sieht nach Abenteuer aus, ist aber nicht mit Allrad zu haben.

Autoren: Robin Hornig , Michael Gebhardt

Seit gut vier Jahren wildert Peugeot mit dem 2008 im Segment der kleinen SUVs, noch gut zwei Jahre muss der hochgebockte 208 durchhalten. Dann steht die Neuauflage in den Startlöchern, die sich die Technik mit Citroën C3 Aircross und dem neuen Familienmitglied Opel Crossland X teilt. Allradantrieb wird es auch in Zukunft nicht geben, das höchste der Offroad-Gefühle ist eine Grip-Control, die das Drehmoment an der Vorderachse bedarfsgerecht verteilt. Die Preise für den kommenden Peugeot 2008 starten bei ca. 17.500 Euro.