Peugeot 208: Gebrauchtwagen-Test

leine Autos mit dem gewissen Etwas gehören zu Frankreich wie Baguette und Rotwein. Mit dem 208 wollte Peugeot an die großen Erfolge seiner Urahnen 205 und 206 anknüpfen. Und tatsächlich fand man zurück zu alter Stärke. Der kleine Löwe wirkt selbst als nacktes Grundmodell in schlichtem Weiß charmant. Seine Front lächelt, die Linienführung geht als dynamisch durch, und das Cockpit müht sich redlich um stilistische Eigenständigkeit. Trotz viel schlichtem Hartplastik knarzt und klappert nichts. Das Armaturenbrett mit dem ungewöhnlich niedrig positionierten Lenkrad darf sogar Hochglanzakzente tragen.

Schwungvolles Design, aber nur die nötigsten Funktionen: Willkommen an der 208-Basis.

Technische Daten: Peugeot 208 68 VTi Access Motor Dreizylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 Ventile pro Zylinder/2 Hubraum 999 cm³ Leistung 50 kW (68 PS) bei 6000/min Drehmoment 95 Nm bei 3000/min Höchstgeschwindigkeit 163 km/h 0–100 km/h 14,0 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 3962/1739/1460 mm Kofferraumvolumen 285-1076 l Leergewicht/Zuladung 1050/465 kg

Bei der sonstigen Grundausstattung waren die Gallier allerdings nicht so charmant: Unser Foto-208 von Fair Cars in Neumünster ist ein Basismodell mit manuellen Außenspiegeln, einfachem Nachrüst-CD-Radio, ohne Schiebedach oder Klimaanlage . Immerhin stimmt das Platzangebot: Vorn geht es auf den zu weich gepolsterten Sitzen luftig zu. Im Fond kneift es nur leicht an den Beinen. Das Kofferraumvolumen ist mit 285 bis 1076 Litern groß genug für Urlaub und Shopping. Mit nur einem Liter Hubraum ist der klein(st)e Euro-5-Dreizylindermotor kein Ausbund an Dynamik, aber überraschend kultiviert und relativ sparsam. Er reicht objektiv für Städter und Pendler, sein Argument sind nur 99 g CO2-Ausstoß pro Kilometer und ein Normverbrauch von 4,3 Litern. 208-Ärgernisse sind in der Praxis der große Wendekreis (11,20 m), häufige Parkschäden durch die mäßige Rundumsicht und – falls verbaut – das träge automatisierte Fünfgang-Schaltgetriebe. Die Bremsen sind ebenfalls nur Mittelmaß.