Die Franzosen wollen nicht nur mehr Raum schaffen, sondern auch mit technischen Kniffen punkten: In der Karos­serie versenkte Türgriffe könn­ten künftig auf Knopfdruck herausfahren. Optional wird es für den 208 zudem Müdigkeits­warner, Rückfahrkamera und Keyless Go geben. Für den Antrieb sieht Peu­geot Benziner ab 82 PS vor. Dieselfans dürften mit dem neuen 1,5-Liter-Vierzylinder (75 bis 120 PS, mit SCR/AdBlue) auf ihre Kosten kommen. Der GTi erhält einen rund 220 PS starken 1,6-­Liter-­Turbo. Peugeot-Chef Jean-Philippe Imparato sagte in einem Interview mit dem britischen Magazin "Auto Express", dass es parallel zum normalen GTi auch eine reine Elektroversion geben werde. Der Elektro-GTi wird auf der konzerneigenen Plattform e-CMP basieren, die speziell für elektrifizierte Modelle entwickelt wurde. Trotzdem soll er sich optisch kaum von der klassischen Sportversion unterscheiden und den gleichen Fahrspaß bieten. Der Elektroantrieb soll aber auch mit anderen Austattungsvarianten kombiniert werden können – dann natürlich mit weniger Leistung. Der 208 wird in seiner Basisversion vermutlich bei 12.900 Euro starten.