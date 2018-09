Peugeot 508: Kaufberatung

Peugeot kehrt mit dem neuen 508 in die Mittelklasse zurück. Der schlanke Franzose avanciert dank schickem Design fast zu einem sportlichen Coupé. Ist er damit eine ernsthafte Alternative zu VW Passat & Co?

raditionelle Limousine ade? In Anbetracht des nicht enden wollenden SUV-Trends könnte der geneigte Autofan glauben, die Zeit dieses Klassikers sei dahin – doch nicht ganz. Denn Peugeot "beschenkt" die Welt mit dem neuen 508 . Die Franzosen wollen ihr Flaggschiff jetzt eine Klasse höher positioniert sehen – mag sein, dass Peugeot einen gewissen Premiumanspruch verfolgt, von den Abmessungen her zählt der 508 aber unverändert zur Mittelklasse. Das Design wirkt deutlich gefälliger dank vieler Ecken und Kanten, die den 508 zieren. An der Front sorgen die vertikalen und tief in die Schürze reichenden LED-Tagfahrleuchten für Wieder erkennungswert. Am Heck verbindet eine durchgehende schwarze Blende die dreidimensionalen Rückleuchten in LED-Technik , die wir in ähnlicher Form schon vom 5008 kennen.

Typisch Peugeot: kleines Lenkrad und hoch sitzende Instrumente

Für Großgewachsene kann es schwierig sein, einen guten Blick auf die Instrumente zu bekommen. Leder mit AGR-Sitzen kostet mindestens 1350 Euro. Den Innenraum entern die Passagiere über Türen mit rahmenlosen Seitenscheiben. Dennoch nerven hier keine Windgeräusche, im Gegenteil: Die Geräuschkulisse liegt angenehm niedrig. Die Materialauswahl und -verarbeitung ist hochwertig; Tasten und Schalter sowie die Stoff- und auch Lederausstattung (ab 1350 Euro) machen einen edlen Eindruck. Alleinstellungsmerkmal in dieser Klasse ist das kleine Lenkrad mit den höher positionierten Instrumenten – bei Peugeot mittlerweile Standard. Einen guten Blick auf die Instrumente zu bekommen gestaltet sich für Großgewachsene mitunter schwierig. Davon abgesehen sitzen alle Passagiere sehr bequem, auch wenn es im Fond aufgrund der flachen Dachlinie – und in diesem Falle noch dazu des Schiebedachs – für Insassen über 1,85 arg knapp wird. Wer beim Thema Komfort noch Steigerung wünscht, der ordert die Komfortsitze, die ab Linie Active für 500 Euro (nur Fahrersitz) angeboten werden und in den höheren Linien serienmäßig an Bord sind. Eine elektrische Einstellung sowie die Memory-Funktion erhalten Käufer nur in der höchsten Linie GT gegen einen Aufpreis von 750 Euro.

Ohne Touch geht nichts mehr

Für die elektronische Unterhaltung sorgt ein Zehn-Zoll-Touchdisplay (serienmäßig ab Allure), das von insgesamt sieben Kippschaltern Unterstützung bekommt. Darauf liegen Funktionen wie die 3D-Navigation, das Telefon oder die Klimaanlage . Auf Erstere sollten Sie nicht verzichten; für 1200 Euro navigiert der 508 durch ganz Europa mit Echtzeitinformationen, spiegelt das Smartphone (Apple CarPlay, Android Auto und Mirror Link) und bietet unter anderem eine erweiterte Spracherkennung. Ein Head-up-Display bietet Peugeot nicht an, alle relevanten Infos erscheinen auch im volldigitalen 12,3-Zoll-Kombiinstrument, das sich individuell konfigurieren lässt. Nicht ganz so praktisch: Die Bedienung der Klimaanlage ist zu großen Teilen in das Touchdisplay abgewandert, so geht der Blick weg von der Straße. In puncto Assistenz rüsten die Franzosen auf. Notbremsassistent, Berganfahrhilfe, Kollisionswarner, Verkehrsschilderkennung und ein Spurhalteassistent mit Lenkeingriff sind stets dabei. Gegen Aufpreis stehen ein adaptiver Tempomat mit Spurhaltefunktion (750 Euro), ein vollautomatischer Einparkassistent (ab 1180 Euro), das in dieser Klasse bislang einzigartige Nachtsichtsystem (1200 Euro) und eine 360-Grad-Kamera (ab 1180 Euro, Paketpreis) zur Wahl. Wir empfehlen auf jeden Fall den adaptiven Tempomaten sowie die 360-Grad-Kamera.

Das Leistungsspektrum geht zum Start von 130 bis 225 PS