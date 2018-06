Peugeot 508 SW (2018): Preis, Motoren, alle Infos

Vorstellung: Mutigeres Design

Nach der Limousine legt Peugeot nun auch den 508 SW neu auf. Dem sehr angepassten Design des Vorgängers folgte eine progressivere Optik. Kantigere Formen bestimmen das Erscheinungsbild des Kombis, die Scheinwerfer haben sich zu schmaleren Schlitzen verengt aus deren Außenseiten das Tagfahrlicht markant senkrecht nach unten in Richtung Frontschürze verläuft. Statt Streben zieht sich nun ein feines Kachelmuster durch den Kühlergrill, in dessen Mitte der Löwe prangt. Darüber, am unteren Rand der Motorhaube, steht die Modellbezeichnung 508. Über das Heck zieht sich ein schwarzglänzendes Band, darin eingelassen sind das Peugeot-Logo und die Rückleuchten. Die Tagfahrlichter bestehen hier aus je drei vertikalen LED-Streifen pro Seite, die bei Dunkelheit automatisch stärker leuchten. Während die meisten andere Modelle derzeit wachsen, hat Peugeot den 508 SW eingekürzt: Er ist mit 4,78 Meter ganze fünf Zentimeter kürzer als sein Vorgänger und sechs Zentimeter niedriger. Der Innenraum scheint identisch mit dem der Limousine zu sein: Kleines Lenkrad, digitales Cockpit, ungewöhnlich geformter Automatikwahlhebel. Und auch die Motoren sind gleich: Ein Benziner und zwei Diesel mit einem Leistungsspektrum zwischen 130 und 225 PS. Premiere für den Peugeot 508 SW ist auf dem Autosalon Paris (2. bis 14. Oktober 2018), auf den Markt kommt der Kombi im Januar 2019. AUTO BILD rechnet damit, dass die Basisvariante um 34.000 Euro kosten wird.

Innenraum: Das Cockpit wirkt futuristisch

Der Innenraum des 508 SW scheint mit dem der Limousine identisch zu sein. In beiden Autos verbaut Peugeot sein futuristisch anmutendes i-Cockpit mit digitalen Instrumenten, kleinem Lenkrad, ungewöhnlich geformten Automatikwahlhebel und großen Dekorflächen in Holz- oder Metalloptik. Einen weiteren Augenmerk hat Peugeot auf die Stauräume gelegt: Ins gekühlte Handschuhfach passen zwei 1,5-Liter-Flaschen, in den Türen ist jeweils Platz für eine Einliter-Flasche und der Stauraum in der Mittelarmlehne fasst noch einmal zwei 0,5-Litern-Flaschen. Die Rücksitzlehnen neigen sich bis 27 Grad, die komplette Bank lässt sich im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel umlegen und soll dann eine ebene Ladefläche bilden. Damit steigt das Kofferraumvolumen dann von 530 Liter auf 1780 Liter.

Ausstattung: Massagesitze und viele Assistenten

Die Ausstattungsliste für den 508 SW ist lang – von den AgR-zertifizierten Memorysitzen mitsamt Massagefunktion über das Focal-Hifi-System bis hin zum Panorama-Glasdach. Für die Sitze stehen verschiedene Bezüge, zum Beispiel in Alcantara oder Nappaleder, zur Auswahl. Bei den Assistenten schöpft Peugeot aus dem Vollen: So steht die Nachtsichtfunktion Night Vision ebenso in der Aufpreisliste wie der aktive Spurhalteassistent, ein Müdigkeitswarner, der Fernlichtassistent, die Verkehrsschilder-Erkennung, ein adaptiver Tempomat mit Stop-and-go-Funktion (in Verbindung mit Automatikgetriebe) und ein Totwinkelwarner. Außerdem lässt sich der 508 SW mit einer 360-Grad-Kamera und einem Parkassistenten ausrüsten.

Motoren: Hybrid folgt später