Vorstellung: Mutigeres Design für den Mittelklasse-Kombi

Das Tagfahrlicht verläuft markant senkrecht nach unten in Richtung Frontschürze. progressivere Optik – eingekürzt: Er ist mit 4,78 Meter ganze fünf Zentimeter kürzer als sein Vorgänger und sechs Zentimeter niedriger. Der Innenraum scheint identisch mit dem der Limousine zu sein: Kleines Lenkrad, digitales Cockpit, ungewöhnlich geformter Automatikwahlhebel. Und auch die Motoren sind gleich: Ein Benziner und zwei Diesel mit einem Leistungsspektrum zwischen 130 und 225 PS. Premiere für den Peugeot 508 SW ist auf dem Januar 2019. AUTO BILD rechnet damit, dass die Basisvariante um 34.000 Euro kosten wird. Bildergalerie zur Galerie Nach der Limousine legt Peugeot nun auch den 508 SW neu auf. Dem eher konservativen Design des Vorgängers folgte eine abgeleitet vom regulären 508 . Kantigere Formen bestimmen das Erscheinungsbild des Kombis, die Scheinwerfer haben sich zu schmaleren Schlitzen verengt aus deren Außenseiten das Tagfahrlicht markant senkrecht nach unten in Richtung Frontschürze verläuft. Statt Streben zieht sich nun ein feines Kachelmuster durch den Kühlergrill, in dessen Mitte der Löwe prangt. Darüber, am unteren Rand der Motorhaube, steht die Modellbezeichnung 508. Über das Heck zieht sich ein schwarzglänzendes Band, darin eingelassen sind das Peugeot-Logo und die Rückleuchten. Die Tagfahrlichter bestehen hier aus je drei vertikalen LED-Streifen pro Seite, die bei Dunkelheit automatisch stärker leuchten. Während die meisten andere Modelle derzeit wachsen, hat Peugeot den 508 SW: Er ist mit 4,78 Meter ganze fünf Zentimeter kürzer als sein Vorgänger und sechs Zentimeter niedriger. Der Innenraum scheint identisch mit dem der Limousine zu sein: Kleines Lenkrad, digitales Cockpit, ungewöhnlich geformter Automatikwahlhebel. Und auch die Motoren sind gleich:mit einem Leistungsspektrum zwischen 130 und 225 PS. Premiere für den Peugeot 508 SW ist auf dem Autosalon Paris (2. bis 14. Oktober 2018) , auf den Markt kommt der Kombi im. AUTO BILD rechnet damit, dass die Basisvariante umkosten wird.

Innenraum: Das Platzangebot im Fond überzeugt

Bis zur B-Säule gleicht der 508 SW der Limousine. Das i-Cockpit erfordert anfangs etwas Eingewöhnung. fast schon sportlich geschnitten und durchaus bequem. Mit Dekoren in Carbonoptik und reichlich Klavierlack macht das Cockpit einen hochwertigen Eindruck. Auch an der Verarbeitung gibt es nichts zu meckern. Dafür sind auch beim SW die Sichtverhältnisse nach hinten eher dürftig. Durch die abfallende Dachlinie sieht man nur einen kleinen Ausschnitt des Heckfensters. Bis zur B-Säule gleicht der Innenraum des 508 Kombi dem der Limousine. Das heißt: Das markentypische i-Cockpit mit den konfigurierbaren Digitalanzeigen, kleinem Lenkrad und Direktwahltasten unter dem Touchdisplay findet sich auch in der praktischeren Version wieder. Die Halbledersitze der getesteten Ausstattung "GT-Line" sindund durchaus. Mit Dekoren in Carbonoptik und reichlich Klavierlack macht das Cockpit einen hochwertigen Eindruck. Auch an der Verarbeitung gibt es nichts zu meckern. Dafür sind auch beim SW die. Durch die abfallende Dachlinie sieht man nur einen kleinen Ausschnitt des Heckfensters.

Die Ladekante ist erfreulich niedrig und mit Metall verkleidet. Beinfreiheit in der zweiten Reihe überzeugen. Die Vordersitze sind von hinten mit schaumstoffartigem Kunststoff verkleidet. Da Peugeot im Kopfbereich das Dach erhöht hat, haben auch Großgewachsene genug Luft über dem Scheitel. In die hintere Armlehne sind zwei Getränkehalter und in der Rückseite der Mittelkonsole zwei USB-Anschlüsse integriert. Die Ablagefächer in den Türverkleidungen sind leider nur für kleinere Gegenstände geeignet. Die Ladekante des 530 Liter fassenden Kofferraums ist mit Metall verkleidet und liegt angenehm niedrig. Wenn man an den zwei Hebeln im Kofferraum zieht, legt sich die Rückbank im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel um. Obwohl sich dann kein komplett ebener Ladeboden ergibt, erhöht sich das Ladevolumen auf 1780 Liter. Neue Peugeot/Citroën/DS (bis 2020) zur Galerie Dafür kann diein der zweiten Reihe überzeugen. Die Vordersitze sind von hinten mit schaumstoffartigem Kunststoff verkleidet. Da Peugeot im Kopfbereich das Dach erhöht hat, haben auchl. In die hintere Armlehne sind zwei Getränkehalter und in der Rückseite der Mittelkonsole zwei USB-Anschlüsse integriert. Die Ablagefächer in den Türverkleidungen sind leider nur für kleinere Gegenstände geeignet. Diedes 530 Liter fassenden Kofferraums ist mit Metall verkleidet. Wenn man an den zwei Hebeln im Kofferraum zieht, legt sich die Rückbank im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel um. Obwohl sich dann kein komplett ebener Ladeboden ergibt, erhöht sich das Ladevolumen auf 1780 Liter.

Ausstattung: Massagesitze und viele Assistenten

AgR-zertifizierten Memorysitzen mitsamt Massagefunktion über das Focal-Hifi-System bis hin zum Panorama-Glasdach. Für die Sitze stehen verschiedene Bezüge, zum Beispiel in Alcantara oder Nappaleder, zur Auswahl. Bei den Assistenten schöpft Peugeot aus dem Vollen: So steht die Nachtsichtfunktion Night Vision ebenso in der Aufpreisliste wie der aktive Die Ausstattungsliste für den 508 SW ist lang – von denüber dasbis hin zum. Für die Sitze stehen, zum Beispiel in Alcantara oder Nappaleder, zur Auswahl. Bei denschöpft Peugeot aus dem Vollen: So steht die Nachtsichtfunktion Night Vision ebenso in der Aufpreisliste wie der aktive Spurhalteassistent , ein Müdigkeitswarner, der Fernlichtassistent, die Verkehrsschilder-Erkennung, ein adaptiver Tempomat mit Stop-and-go-Funktion (in Verbindung mit Automatikgetriebe) und ein Totwinkelwarner. Außerdem lässt sich der 508 SW mit einer 360-Grad-Kamera und einem Parkassistenten ausrüsten.

Motoren: Hybrid folgt später