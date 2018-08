A

utoliebhaber müssen jetzt ganz stark sein: Was hier mit 68 Luxusschlitten und einigen Motorrädern passiert, ist nichts für schwache Nerven. Lamborghini Gallardo, Porsche Carrera, Nissan Skyline – sie alle sterben unter den Ketten eines Bulldozers. Beauftragt von Rodrigo Duterte, Staatsoberhaupt der Philippinen. Diverse Youtube-Kanäle verbreiteten die bizarren Szenen, gefilmt von einem lokalen TV-Sender. Hinter der großangelegten Verschrottungs-Show steckt ein politischer Gedanke. Denn die so spektakulär zerstörten Fahrzeuge waren nach Ansicht der philippinischen Behörden illegal ins Land eingeschleust worden. Mit der öffentlichen Zerstörung der Luxusgüter sagt der Präsident, der bei der Aktion höchstpersönlich zugegen war, den Autoschmugglern den Kampf an.