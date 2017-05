Phoenix Top-Liner 8900 BM-MBX: Wohnmobil-Test — 09.05.2017 Wenn es etwas mehr sein darf Ist er groß – oder zu groß? Der Phoenix Top-Liner 8900 BM-MBX zeigt im Wohnmobil-Test seine Qualitäten.

Der Riese kommt auch als 8,8-Tonnen-Version



Die Standard-Ausgabe des Top-Liner darf jeder fahren, der den alten Führerschein der Klasse 3 besitzt. Es bleiben jedoch nur 530 Kilo Zuladung.

Darf nicht passieren: Fading beim Bremstest



Leichtfüßig wedelt der Top-Liner nicht um die Pylonen, wie sollte er auch? Doch auf der Straße gibt er sich zahm und gut beherrschbar.

Das Testmobil bringt Extras für über 70.000 Euro mit



Im elektrischen, auf 140 Zentimeter ausziehbaren Hubbett (2100 Euro) schlafen zwei Personen sehr bequem.



Technische Daten: Phoenix Top-Liner 8900 BM-MBX Fahrzeugdaten Motorisierung MAN D0834 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn längs Hubraum 4578 cm3 kW (PS) bei U/min 162 (220) bei 2300 Nm bei U/min 850 bei 1400 Höchstgeschwindigkeit 119 km/h Getriebe Sechsgang automatisiert Antrieb Hinterradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/75 R 17.5 Reifentyp Michelin X Multi Tankinhalt/Kraftstoffsorte 180 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 750/3500 kg Länge/Breite/Höhe 9050/2450/3480 mm Radstand 4500 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/Alu/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden PU/PU/PU Wandstärke Wand/Dach/Boden 42/42/42mm Fenster 6 Dachhauben 4 Max. Innenhöhe/Innenbreite 1985/2150mm Bettenmaß Front (L x B) 1930x1400 mm Bettenmaß Heck (L x B) 2000x1480 mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 100/18l Modell Toilette Tecma-Keramiktoilette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 5/5 Heizung Alde 3020 Steckdosen 12/230 V 1/4 Leuchten 15/2 Aufbaubatterie 3x210Ah Frischwassertank 345l Abwassertank 230l Gasvorrat 2x11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 278.500 Euro Testwagenpreis 350.050 Euro

Autor: Thomas Wirth Fazit Selbstbewusst und mächtig rollt der grundsolide Gigant vor, doch am Steuer ist die Größe kein Problem. Leider mangelt es an Brillanz in manchen Details. Die überraschenden Probleme der Bremsen fließen hier nicht ein – aktuell prüft Hersteller MAN die Technik, wir testen nach.



ieses Downsizing kann ja ziemlich nerven. Motoren werden immer kleiner, alles gerät zunehmend enger und kompakter. Vernünftig mag das sein, Spaß macht es selten. So baut Phoenix bewusst große Mobile für gereifte Reisende mit Anspruch, zum Beispiel diesen Top-Liner 8900 BM-MBX. Mit seinem Lastwagen-Chassis verspricht er eine gewichtige Dauerhaftigkeit, und sein nobler, solider Aufbau spiegelt die gehobenen Wünsche einer selbstbewussten, finanziell unabhängigen Klientel wider, die jede Nerverei des Alltags längst hinter sich gelassen hat.Ein Riese auf Rädern, jedenfalls für alle, die im Alltag nicht Lastwagen fahren. An sein Steuer darf allerdings jeder, der den alten Führerschein der Klasse 3 besitzt: Mit 7,49 Tonnen bleibt diese Ausgabe des Top-Liner bewusst unterhalb der magischen Gewichtsgrenze, ist jedoch leer bereits so schwer, dass nur schmale 530 Kilogramm Zuladung erlaubt sind. Doch es gibt Trost: Auf Wunsch ist eine 8,8-Tonnen-Version erhältlich, wahlweise rollt der Phoenix auf einem veritablen 15-Tonnen-Chassis von MAN vor – der Aufpreis: stolze 39.500 Euro.Für ein Auto dieser Größe – der Phoenix ist immerhin 9,05 Meter lang und 2,45 Meter breit – fühlt er sich am Steuer erstaunlich handlich und viel kompakter an, als er tatsächlich ist. Alles lässt sich leicht bedienen, und das im Luxuspaket (Aufpreis: 10.790 Euro) enthaltene automatisierte Sechsganggetriebe schaltet gemächlich durch die Gänge. Doch nicht nur der Radstand von 4,50 Metern, auch der lange Überhang erfordert Gewöhnung, besonders in Städten. Auf Fernstraßen reiht sich der Liner mit seinem 4,6 Liter großen Vierzylinder-Biturbo-Diesel (220 PS) in den Konvoi der Lastwagen ein. Kurven nimmt der Riese durchaus entspannt, solange es nicht allzu hektisch wird. Seine Hinterachse trägt ein Luftfedersystem, die mit Druckluft betätigten Scheibenbremsen entsprechen Lastwagenniveau. Dennoch scheiterte der Riese am Test der Bremsen: Nach der zweiten Messung aus Tempo 100 sprang der Wert massiv nach oben, der Bremsweg geriet unzumutbar lang – Fading. Das darf nicht sein. Hersteller MAN vermutet einen Defekt und checkt aktuell die Technik. Den Test wird AUTO BILD REISEMOBIL in Kürze wiederholen und darüber berichten. ABS übrigens gibt's ab Werk, Airbags dagegen nicht, nicht einmal gegen Geld. Zum Wohlfühlen am Steuer zählen allerdings auch Details, gerade in der Liner-Klasse – windige Plastikklappen im Armaturenbrett können deswegen ziemlich nerven. Dafür verwöhnen die beheizbaren Komfort-Schwingsitze.Viel, sehr viel – bis hin zu feinen Gläsern in der Vitrine. Wichtiger jedoch ist das riesige Bad mit Handtuchheizung oder der Schlafraum im Heck, der sich mit einer eleganten, von beiden Seiten laufenden Schiebetür (1050 Euro) verschließen lässt. Sein großes Bett misst ordentliche 148 Zentimeter Breite. An Grundrissen herrscht bei Phoenix kein Mangel, inklusive Lösungen mit einer Autogarage. Wer mag und zahlt, bekommt geliefert: Im Testmobil stecken Extras für über 70.000 Euro – zum Beispiel eine "Keramik-Toilette mit Festtank" (1950 Euro). Weniger glücklich allerdings dürfte die anspruchsvolle Klientel manche lieblose Kleinigkeit kommentieren: Unsauber gesägte Profile, hart einfahrende Schubladen oder sichtbar verlegte Gasleitungen passen nicht recht zum Anspruch dieses 350.000-Euro-Liners.