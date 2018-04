Pössl Summit 640: Wohnmobil-Dauertest

Nicht zufällig war der Summit 640 so beliebt. Ein wesentlicher Punkt dabei: Die Verarbeitung seines Ausbaus überzeugte mit beachtlichem Niveau. Da können einige doppelt so teure Reisemobile nicht mithalten: Der Summit wirkt solide, der Ausbau knarzt und ächzt nicht, durchdacht ist er zudem. Pössl lässt seinen Summit, wie alle Modelle der H-Serie, beim Fertigungsspezialisten Heinrich bauen, einer Firma im bayerischen Spessart, die dieses Jahr eine neue Produktionsstätte im Odenwald dazunahm. Die Stückzahlen waren zu groß geworden. Gute Bewertungen erhielt der Ausbau für verschiedene Details: Immer wieder lobten Tester die Schlafqualität der hinteren Längseinzelbetten, die ein Mittelstück verbindet. Mancher bemängelte fehlende Fenster in den Hecktüren, viele schätzten das Raumkonzept mit dem nur halbhohen Kühlschrank, der mit 80 Litern ausreichend groß für zwei ausfällt und dennoch die Blicke nach hinten lässt. Das vermeidet optische Enge. Als enorm praktisch hat sich das Bad mit seiner Klappwand erwiesen. Samt Waschbecken schwenkt sie zur Seite und schafft so eine großzügige Dusche, die ohne Vorhang auskommt und nicht – wie ein Raumbad – den Weg durchs Auto versperrt. Gegenüber steht die große Küche; besonders der üppige, halbrunde Schrank schluckt viele Utensilien und Lebensmittel, sogar Flaschen.

Fummeliger Umbau: Wer gerade nicht schlafen will, kann viel Platz schaffen – und kommt besser ans Gas. Immer im Weg ist der Fernseher.

Stärken Schwächen Hochwertig und solide verarbeitet Mängel an Zulieferteilen Praktisches Schwenkbad mit Dusche ohne Vorhang Badtür muss im Fahrbetrieb offen bleiben Bequeme, große Einzelbetten im Heck Großer Wendekreis, keine Rückfahrkamera Gute Autarkie dank Solaranlage und großem Nicht genügend Steckdosen Frischwassertank Umständlicher Zugang zu Gasflaschen Viel Platz in der Küche Schlechte Wintertauglichkeit

Ein wenig Kritik gab's auch: Ein Platz für den Müllsack fehlt dem Summit. Im Heck lässt sich mit viel Fummelei eine Menge Stauraum schaffen, wenn man Matratzen und Roste nach oben gelehnt, mit Gurten verzurrt hat und zuvor der Fernseher weggeschoben worden ist. Was besonders nervte, waren scharfkantige Aluprofile, die den Rost in Schlafstellung stützen. Hier stießen viele Hinterköpfe schmerzhaft an. Pössl hat dies in der Serie inzwischen geändert. Ebenfalls verbessert ist der Warmluftauslass im Bad, den die geöffnete Lamellentür verdeckte. Als hilfreich erwies sich der für einen Kastenwagen üppige Frischwasservorrat von 100 Litern im Heck, der sich jedoch nur mühsam von außen befüllen ließ, weil das Wasser so langsam Richtung Tank floss. Auch Diesel hat der Summit ausreichend an Bord: Mit 120 Litern sind Tankstopps oft erst nach über 1200 Kilometer Strecke nötig – ideal für Viel- und Fernreisende.Die Ducato-Basis mit ihrem bekannten 130-PS-Diesel und gewohnt knöchern-hakeligem Sechsganggetriebe zeigte sich auch im Pössl problemlos. Mit der optionalen, üppigen Breitbereifung 255/55 R 18 auf schwarzen ORC Alus (plus 2590 Euro) zog er satt und sicher durch Kurven, allerdings nicht leichtfüßig. Elastisch zeigte er sich nur bis knapp über 100 km/h, darüber stand das viele Gummi zu wenigen PS im Weg. Kurze Bremswege (43 Meter aus 100 km/h) sind ein Plus, der Komfort blieb dagegen im Mittelmaß stecken. Deutlich weniger progressiv, auch optisch, gab sich der Summit mit Winterreifen in Seriengröße.