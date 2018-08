I

n Berlin stoppte die Polizei eine Drogen-Fahrt im Porsche Panamera: Der 38-jährige Fahrer des Sportwagens hatte am 11. August 2018 auf seiner Fahrt über die Charlottenburger Prachtmeile Tauentzien gleich mehrfach gegen das Gesetz verstoßen. Der gelb lackierte Porsche war einem Kontrollteam aufgefallen, weil er wiederholt die Busspur nutzte. Als die Beamten den Wagen daraufhin stoppten, wurde der Fahrer aggressiv: Er brüllte herum und ließ immer wieder den Motor aufheulen. Auch die Aufforderung, an den Straßenrand zu fahren, ignorierte der Mann und gab stattdessen Gas. Ein Polizist, der versuchte, sich vor den Wagen zu stellen, konnte gerade noch zur Seite springen, wurde allerdings vom Seitenspiegel des Panamera am Handgelenk erwischt und verletzt.