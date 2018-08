Polizeireport: Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer

V

on Hamburg-Jenfeld bis ins benachbarte Schleswig-Holstein nach Glinde. So weit verfolgte die Hamburger Polizei einen 26-jährigen 3er-Fahrer. Der Mann war Beamten im Hamburger Stadtgebiet aufgefallen, als er beim Erblicken eines Streifenwagens unvermittelt die Fahrtrichtung änderte. Nach einer Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass darauf ein anderes Auto zugelassen war. Daher nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer ignorierte jegliche Anhaltesignale der Polizei und raste mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Kleinstadt Oststeinbek. Während der Verfolgungsjagd fuhr der Flüchtende über eine rote Ampel, schaltete zudem zeitweise das Abblendlicht aus und beschädigte einen parkenden Toyota . In der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Glinde schafften es die Polizisten schließlich, mit mehreren Streifenwagen den Fahrtweg des BMW zu blockieren. Der 3er versuschte, die Blockade zu durchbrechen. Er krachte gegen ein Polizeiauto und kam zum Stehen, Beamte nahmen den Fahrer fest.