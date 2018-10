T

ragisches Missgeschick beim Ausparken: In London hat der Fahrer eines Transporters einen Porsche 356 in einem Kanal versenkt. Mit seinemschoss der rückwärts aus einer Einfahrt,. Die Kamera eines benachbarten Coffee-Shops zeichnete den tragischen Zwischenfall auf. Der schräg gegenüber ansässige Crowdfunding-Verlag "Unbound" lud das Material via Twitter hoch. Die Kollision ist auf dem Video des Coffee-Shops gut zu erkennen. Der Porsche versank bis zur Hälfte im Wasser. Immerhin handelte es sich nicht um einen originalen Porsche 356. Für die raren Oldtimer werden heute schnellfällig. Das dürfte den Besitzer aber nicht wirklich trösten, denn auch eine gut gemachte Replik ist alles andere als günstig. Wie aus den Bildern vom Crash hervorgeht, hat der Wagen nicht nur einen Wasserschaden davongetragen. Die Front bekam ebenfalls etwas ab. Beim Porsche 356 treffen gute Fahrleistungen auf ein wunderschönes, zeitloses Design . Mit seinen maximal 130 Pferdchen ist der Wagen keine Rennmaschine. Allerdings rollen dieheute sowieso meist nur noch für sommerliche Spritztouren aus der Garage.