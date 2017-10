Porsche 718 Cayman GTS (2017): Vorstellung — 18.10.2017 Cayman GTS ohne Sechszylinder Porsche bringt den Cayman GTS mit Vierzylinder-Boxer und 365 PS. Das vorläufige Topmodell kostet über 75.000 Euro. AUTO BILD hat alle Infos!

Vorstellung: Eine Extraportion Schwarz für den GTS



Geschwärtze Rückleuchte und Schriftzüge kennzeichnen den Porsche 718 Cayman GTS.

Interieur: Alcantara und viele schwarze Akzente im Cockpit



Alcantara soweit das Auge reicht. Den Innenrau der 718 GTS-Modelle kleidet Porsche mit viel Alcantara aus.

Ausstattung: Sport Chrono-Paket serienmäßig



Motor: Kein Sechszylinder im Cayman GTS



Technische Daten und Preise: Gut 10.000 Euro Aufpreis zum Cayman S



Kein Sechszylinder im Cayman GTS! Alle Enthusiasten, die auf die Rückkehr des Sechszylinders im neuen Cayman GTS gehofft haben, müssen stark sein. Denn Porsche setzt auch beim 718 Cayman GTS auf den 2,5-Liter-Vierzylinder-Boxermotor. Statt 350 PS im Cayman S, kommt der GTS mit 365 PS und 430 Nm. Die optischen Änderungen gegenüber dem Cayman S sind nicht weltbewegend und weitestgehend vom Vorgänger bekannt: geschwärzte Scheinwerfer , eine leicht überarbeitete Front, sowie abgedunkelte Rückleuchten, schwarze Schriftzüge und schwarze Endrohre. Der Porsche 718 Cayman GTS ist ab sofort bestellbar, die Auslieferungen starten im Dezember 2017. Der Basispreis des GTS liegt bei 76.137 Euro. Der Cabrio-Bruder Boxster ist ebenfalls als 365 PS starkes GTS-Modell erhältlich, die Preise starten bei 78.160 Euro.Auch im Innenraum sind die Änderungen gegenüber dem 718 Cayman und 718 Cayman S überschaubar. Das Topmodell hat zweifach elektrisch verstellbare Sportsitze mit Alcantara-Einlagen und GTS-Schriftzügen in den Kopfstützen. Zusätzlich spendiert Porsche den GTS-Modellen traditionell eine Extraportion Alcantara für Lenkrad, Mittelkonsole und Armauflage. Das Sport Chrono-Paket ist beim Topmodell serienmäßig und am einfachsten an der mittigen Stoppuhr auf dem Armaturenbrett erkennbar. Die Getriebe-Wahl überlässt Porsche den Kunden: serienmäßig gibt es eine klassische manuelle Handschaltung mit sechs Gängen, gegen Aufpreis ist das PDK im Angebot.Genau wie die GTS-Version der Vorgänger-Generation setzt auch der neue 718 Cayman GTS auf schwarze Akzente an Front und Heck. Auch die serienmäßigen 20-Zöller sind genauso schwarz wie die GTS-Schriftzüge auf den Einstiegsleisten. Das Sport Chrono-Paket, Porsche Torque Vectoring (PTV) inklusiver mechanischer Hinterachssperre und das Sportfahrwerk (PASM) inklusive zehn Millimeter Tieferlegung sind beim 718 Cayman S serienmäßig an Bord. Beim Getriebe lässt Porsche seinen Kunden die Wahl zwischen einer manuellen Sechsgang-Handschaltung und dem bekannten PDK. Für Fahrer, die auch mal einen Abstecher auf die Rennstrecke planen, gibt es die Porsche Track Precision App (PTPA), die Fahrdaten aufzeichnen kann.Die Hoffnung auf den Sechszylinder stirbt zuletzt. Was eigentlich im Vorfeld klar war, hat sich jetzt bestätigt: Porsche setzt auch bei den GTS-Topmodellen der 718-Baureihe auf den 2,5-Liter-Vierzylinderboxer. Statt bisher maximal 350 PS und 420 Nm leistet der GTS ab sofort 365 PS und 430 Nm. Von 0-100 km/h geht es im 718 Cayman GTS in 4,1 Sekunden, den Topspeed gibt Porsche mit 290 km/h an. Aber womöglich arbeitet Porsche ja bereits an einem neuen Cayman GT4 , der zwar auf der 718-Basis steht aber mit einem entschärften Sauger des 911 GT3 kommen könnte. Motor : Vierzylinder-Boxer • Hubraum: 2497 ccm • Leistung: 269 kW () bei 6000 U/min • max. Drehmoment: 430 Nm bei 1900 bis 5000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,1 s • Topspeed: 290 km/h •Der 15 PS schwächere Porsche 718 Cayman S startet bei. Der GTS kostet also gut 10.000 Euro mehr.