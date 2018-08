Porsche 911/992 (2018): Hybrid, Vorstellung, Innenraum

Während der kommende 911 auf dem ersten offiziellen Bild noch voll getarnt ist, ist bereits ein Leak aufgetaucht. Denn zwischen Gucci-Schuhen und Champagnerflaschen ist auf einem privaten Instagram-Account das erste Foto vom neuen Porsche 911 zu sehen – und das noch weit vor der offiziellen Premiere. Das Heck des gelben Porsche ist völlig ungetarnt, und wer genau hinschaut, der erkennt im Spiegel sogar die Front. Hinten übernimmt die nächste 911-Generation das von Panamera, Cayenne und anderen Modellen bekannte durchgängige Leuchtband. Darunter befindet sich ein dreidimensionaler Porsche-Schriftzug, wie bei den 718-Modellen.

Im Vergleich zum aktuellen 911 wandert die Kennzeichenaussparung eine ganze Etage tiefer, der Vierrohrauspuff und die seitlichen Luftauslässe sind schwarz umrandet. Weiter oben scheinen sich die ersten Vermutungen zu bestätigen: Der ausfahrbare Heckspoiler ist deutlich breiter geworden und geht jetzt fast über die gesamte Fahrzeugbreite. Doch auch die Erlkönigbilder zeigen deutliche Unterschiede zur noch aktuellen Generation. So schließt die vordere Haube gerade mit der ebenfalls begradigten Frontschürze ab. Die Frontkotflügel werden größer und umschließen die Scheinwerfer . Insgesamt wächst der vermutlich 992 genannte Elfer weiter in die Breite. Im Profil fallen neben den neuen Felgen vor allem die Türgriffe auf: Die bekannten Bügelgriffe werden offensichtlich durch Klappgriffe ersetzt.

Die Illustration des AUTO BILD-Zeichners ist auf Basis von Erlkönigfotos entstanden.

Das Wichtigste: Der Motor bleibt an seinem angestammten Platz: Laut dem Magazin Car and Driver hält Porsche beim 911 am Heckmotor fest! Hauptgrund, das aktuelle Konzept nicht anzufassen, ist die Alltagstauglichkeit. Anders als bei Lamborghini Ferrari oder McLaren können in einem Porsche 911 vier Personen mitfahren. Zumindest offiziell, in der Praxis sieht das natürlich anders aus. Ein weiterer Grund ist der enorme Konstruktionsaufwand, den ein Wechsel aufs Mittelmotorkonzept nach sich zieht. Denkbar ist allerdings, dass der Heckmotor minimal weiter vorne platziert wird, um die Gewichtsverteilung zu verbessern. Zudem soll der kommende 911 auf einer komplett neuen Sportwagen-Plattform stehen, die auch für den neuen Audi R8 eingesetzt werden könnte.