Porsche 911 (2019): Erlkönig — 13.01.2017 911 ohne Mittelmotor Die achte Generation des 911 kommt 2019 ohne Mittelmotor, dafür vermutlich aber als Hybrid. AUTO BILD hat erste Infos und Erlkönigfotos!

Die improvisierten Radhäuser am frühen Prototypen sind weiter ausgestellt als beim aktuellen 991.

Kein Vierzylinder im Porsche 911



Autoren: Peter R. Fischer, Jan Götze

ein Mittelmotor für den 911: Nach der Präsentation des 911 RSR haben einige Experten vermutet, dass die achte Generation der Sportwagenikone ebenfalls von Heck- zu Mittelmotor wechselt. Aber laut Car and Driver bleibt der Porsche 911 dem Heckmotor treu!Der Hauptgrund am aktuellen Konzept festzuhalten, ist die Alltagstauglichkeit. Anders als Lamborghini , Ferrari oder McLaren können in einem Porsche 911 vier Personen mitfahren. Zumindest offiziell, in der Praxis sieht das anders aus. Ein weiterer Grund ist der ernorme Konstruktionsaufwand, den ein Wechsel auf Mittelmotorkonzept nach sich zieht. Denkbar ist allerdings, dass der Heckmotor minimal weiter vorne platziert wird, um die Gewichtsverteilung zu verbessern. Zudem wächst der neue 911 noch mal in die Breite. Unter der Karosserie des aktuellen 911 testet Porsche die nächste Generation des Elfers. Einzige optische Auffälligkeit sind die vergrößerten Radhäuser des 911-Prototypen. Sie deuten darauf hin, dass Porsche sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse mit einer breiteren Spur experimentiert.Motorentechnisch bleibt der 911 vom Vierzylinder aus den 718er-Modellen verschont. Bei der Ikone setzt man in Zuffenhausen auch in der achten Generation auf den Sechszylinder. Zum Einsatz kommen die im 991.2 vorgestellten Dreiliter-Turbomotoren in verschiedenen Leistungsstufen. Ein Novum wäre der geplante Hybrid-Antrieb im kommenden 911. Eine reine Elektrovariante lässt wohl noch auf sich warten, denn vorerst dürfte sich Porsche beim Thema EV auf den angekündigten Mission E konzentrieren. Den neuen Elfer erwartet AUTO BILD nicht vor 2019, schließlich hat Porsche den 991 gerade erst kürzlich grundlegend überarbeitet.