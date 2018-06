ollte er mit dem Porsche 911 GT2 RS tatsächlich eine 1:25er-Runde schaffen, dann hängt er seinen Helm an den Nagel. Endgültig, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, um fortan unsere Sekretariatmädels ein wenig zu unterstützen – so die Drohung unseres schnellen Guido, mit der er ziemlich treffend auf den Punkt brachte, was in der Redaktion eigentlich jeder dachte. Klar, wenn der amtierende König der Nordschleife zum Supertest gastiert, dann wird der Sachsenringrekord heißer gehandelt als jede Aktie.

Der neue 911 GT2 RS setzt Maßstäbe; in praktisch jeder Disziplin, vor allem aber im großen Ganzen.

Die Frage war eigentlich nicht, ob, sondern eher, wie deutlich er die 1:26,77 Minuten des 918 Spyder unterbieten würde. Und: ob dabei auch besagte 1:25 dran glauben muss. Um eines vorwegzunehmen: Guido sitzt noch immer an seinem angestammten Platz und klopft Texte. Wobei es wahrscheinlich weniger dem Auto als vielmehr den Bedingungen zuzuschreiben war, dass er am Ende nicht doch noch umgezogen ist. Denn so viel sei außerdem verraten: Der neue GT2 RS setzt Maßstäbe; in praktisch jeder Disziplin, vor allem aber im großen Ganzen. Beginnen wir mit ein wenig Theorie zum Warmwerden. Schließlich rollt auch unsere Kampfwespe hier auf Pellen, die sich erst einmal in der Heizdecke akklimatisieren dürfen. Was man übrigens auch als Indiz dafür nehmen kann, wie extrem der geflügelte Turbo-Elfer den Performance-Gedanken mittlerweile lebt.