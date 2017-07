Porsche 911 GT3 im Alltagstest — 14.07.2017 Zu geil für diese Welt! Der rassigste aller 911er heißt GT3. Wie gut er geht, klärt unser Test. Was wir ebenfalls feststellen: Meist ist der Porsche völlig unterfordert!

Die Stadt ist nicht das natürliche Habitat eines GT3



Unterfordert: Ganz normaler Stadtverkehr ist für den GT3 fast schon eine Quälerei. Er kann so viel mehr.





Fahrzeugdaten Porsche Modell 911 GT3 Motor Sechszylinder-Boxer Einbaulage hinten längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/4 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 3996 cm³ kW (PS) bei 1/min 368 (500)/8250 Nm bei 1/min 460/6000 Vmax 318 km/h Getriebe Siebengang-Doppelkupplung Antrieb Hinterradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung v. 245/35 R 20/h. 305/30 R 20 Y Reifentyp Michelin Pilot Sport Cup 2 Radgröße v. 9 x 20"/h. 12 x 20" Abgas CO2 288 g/km Verbrauch* 19,4/8,8/12,7 l Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Super plus Partikelfilter - Kältemittel/Klimaanlage R1234yf Vorbeifahrgeräusch 74 dB(A) Länge/Breite/Höhe 4562/1852-1978/1271 mm Testwagenpreis 166.423 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km

Messwerte Porsche Beschleunigung 0–50 km/h 1,3 s 0–100 km/h 3,4 s 0-130 km/h 5,0 s 0–160 km/h 7,2 s 0–200 km/h 11,0 s Zwischenspurt 60–100 km/h 1,7 s 80–120 km/h 2,0 s Leergewicht/Zuladung 1498/279 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 39/61 % Wendekreis links/rechts 11,0/11,0 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 33,1 m aus 100 km/h warm 31,7 m aus 200 km/h warm 123,3 m Innengeräusch bei 50 km/h 68 dB(A) bei 100 km/h 74 dB(A) bei 130 km/h 77 dB(A) Testverbrauch – CO2 13,5 l -320 g/km Reichweite 660 km

Jan Horn Fazit Als Sportwagen ein Volltreffer. Wobei: Wir hätten weniger Nervosität erwartet und uns eine bessere Rundenzeit gewünscht. Der Nebenaspekt 'Racer im Straßenverkehr' ging natürlich nicht in die Wertung ein – hat uns aber Spaß gemacht!



Autoren: Jan Horn, Mirko Menke

reischende 9000 Touren, bissige 500 PS, atemberaubende 318 km/h schnell, happige 152.416 Euro teuer – der neue Porsche 911 GT3 ist ein Extrem-Typ. Extrem schnell, extrem rassig, extrem laut. Ach ja: und extrem unterfordert. Jedenfalls meistens.Bei legaler Behandlung stutzen ihn Straßenverkehrsordnung , Moral und gesunder Menschenverstand ordentlich zusammen – auf ein 90 PS schwaches, schleichendes, untertourig dahertuckerndes Wägelchen. Jedenfalls dürfte es sich für ihn selbst so anfühlen. Ständig könnte der GT3 schneller, als er dürfte, meist hätte er viel mehr zu bieten als erlaubt, selten hätte er den Platz, so richtig wild zu toben. Wie sehr sich Reglementierungen des Alltags auf ihn auswirken, haben wir ausprobiert, auf abgesperrter Strecke nachgefahren und ausgerechnet. Bis zu 200 (!) Prozent seiner Möglichkeiten büßt er demnach ein. Ganz klar: Wir wollen auf keinen Fall dazu animieren, mehr zu wagen als erlaubt. Nur theoretisch betrachten, wo er mit gebremstem Schaum läuft. Sagen wir so: auf öffentlichen Straßen eigentlich immer.Natürlich haben wir den neuen GT3 auch auf seine Sportlichkeit außerhalb aller Straßenverkehrsregeln getestet. Wie er auf einer abgesperrten Rundstrecke (in unserem Fall der Trockenhandlingkurs des Contidroms bei Hannover) abschneidet, sehen Sie – wie alle anderen Details – in der Bildergalerie.