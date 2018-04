Abtrieb: Den großen, feststehenden Heckspoiler behält natürlich auch das Facelift des GT3 RS.

Der Druckpunkt der PCCB-Bremse sitzt wie einbetoniert – in Sachen Bissigkeit steht die Bremsanlage dem Motor in nichts nach.

Auf geht’s zur ersten Fahrt mit dem erneuerten GT3 RS. Die Carbon-Sitzschalen geben sich beim Einsteigen zwar etwas sperrig, sitzt man aber erstmal im Sport-Elfer ist alles vergessen. Grandios liegt das knopflose Alcantara-Lenkrad in der Hand. Schlüssel nach rechts drehen und dann ... P-R-N-D – der PDK-Wählhebel wandert durch die Stufen, der GT3 RS rollt unkompliziert an. Kurze Eingewöhnungsphase, dann das erste Mal Vollgas. Der Vierliter-Sechszylinder brennt ein Feuerwerk ab. Klar, hier gibt es keinen Turboschub, dafür eine mit steigender Drehzahl immer stärker anschwellende Urkraft aus einem der letzten Saugmotoren, die in 470 Nm bei 6000 U/min gipfelt. Die 20 PS mehr (insgesamt 520 PS) als im Vorfacelift sind in diesem Drehzahlinferno beim besten Willen nicht spürbar. Wohl aber, dass das Ansprechverhalten des Sechszylinders kaum direkter sein könnte. Wenn der Fahrer es will, schreit der Boxer im Heck sich bis auf 9000 Touren hoch und bietet bei geöffneten Auspuffklappen einen markerschütternden Sound. Widerworte zwecklos: Dieser Motor ist ein Meisterwerk.Und auch wenn eine Handschaltung wahrscheinlich mehr Emotionen beim Fahrer wecken dürfte, das alternativlose PDK passt perfekt zum auf Maximalleistung ausgelegten GT3 RS. Mit mechanischer Perfektion hämmert es bei Volllast ungerührt den nächsten Gang rein – auf Wunsch natürlich auch per Paddle-Schaltbefehl. Auch hier ist keine Auslöseverzögerung zu verzeichnen. Genauso direkt wie PDK und Motor agieren Lenkung und Bremse, die ihr volles Potenzial am besten auf der Rennstrecke entfalten – am Kurveneingang folgt der RS-911 jedem Lenkbefehl als wäre eine Verlängerung des eigenen Körpers. Beim scharfen Einlenken scheint die Hinterachslenkung wie eine unsichtbare Hand leicht den Hinterwagen zu führen und auf eine engere Bahn zu bringen. Beeindruckend ist der Grip an beiden Achsen. Nur in den ersten zwei Gängen zuckt das Heck unter Last, danach zieht der GT3 RS mit viel Anpressdruck effektiv, messerscharf und praktisch ohne Rollbewegung der Karosserie durch die Kurven.