J etzt bloß keinen Fehler machen. Hier zählt jedes Zehntel – erst beim etzt bloß keinen Fehler machen. Hier zählt jedes Zehntel – erst beim Reifendruck , dann bei der Rundenzeit. Kollege Henning Klipp lässt Luft aus den gewaltigen Walzen, ist nun bei 2,2 Bar angelangt. Noch 0,2 weniger, dann sollte es klappen. Es herrscht angespannte Stille. Nur der Porsche 911 GT3 RS grummelt angriffslustig im Hintergrund. Die Schonzeit ist vorbei. Wir wollen einen Mercedes-AMG GT R zur Strecke bringen. Das bislang schnellste Auto hier auf dem Contidrom bei Hannover schaffte die 3,8 Kilometer lange Handlingstrecke in 1:26,46 Minuten!

Der vier Liter große Boxer dreht wie eine Turbine

Der vier Liter große Boxer dreht wie eine Turbine

Schweigend starren wir zuerst auf die Luftdruckanzeige, dann auf den Schrankenmonitor der Zufahrt, schließlich auf das grau und kurvig vor uns ausgerollte Asphaltband. Gang rein, Drehzahl rauf, Auspuffklappen hoch – statt Grummeln entweicht den bläulich geglühten Endrohren der Titan-Abgasanlage plötzlich ein atemberaubender Sound. Der Über-Elfer soll und will den Rundenrekord holen. Und nebenbei belegen, warum er als der rassigste Sportwagen derzeit gilt. Sicher, es gibt stärkere Boliden als den inzwischen 520 PS aufbietenden GT3 RS. Sein großer Bruder GT2 RS zum Beispiel prahlt mit 700 PS. Es gibt auch mächtigere Maschinen als den Vierliter-Sechszylinder des Elfers. Audi zum Beispiel baut 5,2 Liter üppige V10-Aggregate in den R8. Wie der GT3 RS da gegenhalten will? Mit Drehzahl zum Beispiel. Bis 9000 Touren "schafft" der Boxer. Dann katapultiert das PDK-Getriebe automatisch den nächsten Gang rein. Neuer Anlauf, nur wenige Sekunden später, und wieder liegen die irren 9000 Touren an – allerdings sind wir längst im hohen dreistelligen Tempobereich angekommen.

Wie auf Schienen geht der GT3 RS durch die Kurven

Wahnsinn: Der immerhin 1,5 Tonnen schwere 911 GT3 RS entwickelt unfassbare Kurventempi. Was im roten Renner unter Pirschen läuft. Noch eine viertel Runde lang links und rechts schnüffeln, dann sind die Reifen warm. Attacke! Die Flunder donnert auf die einzige Kehre der Strecke zu. Inzwischen steht im Tacho eine Zwei vorn. Nur noch 40 Meter bis zum Einlenkpunkt. Porsche in Panik? Eher Spieltrieb geweckt. Der RS fühlt sich auch noch wohl, wenn es hart auf hart kommt. Ankern aus diesem Tempo wird zum Witz, wenn man derart klebrige Tatzen und so stramme Gelenke hat. Das Auto biegt auch bei voll getretenem Bremspedal millimetergenau ein, fühlt sich dann in der Kurve an, als hätte eine höhere Macht aus der Porsche-Rennabteilung seine wohlwollende Hand auf die Karosserie gelegt und dabei das Auto in den Teer gepresst. Ist aber pure Physik. Abtrieb über aerodynamische Kunstgriffe zwingen den 911 so trittfest an den Straßenbelag. Entsprechend reagieren die 1495 Kilogramm Zuffenhausener Zuchtergebnis mit abartiger Seitenführung und biestiger Traktion am Kurvenausgang.

Dem erstklassigen ESP solte man nicht dazwischenfunken