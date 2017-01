Porsche 911 GTS Facelift (2017): Vorstellung — 09.01.2017 So stark wie ein 996 Turbo S Sportlicher und stärker als die anderen 911 Carrera und Targa: Porsche bringt den 911 GTS erstmals mit Turbomotor. Alle Infos!

Vorstellung: Ab jetzt pfeift im GTS der Turbo

Alle drei Karosserievarianten des GTS-Elfer basieren auf der breiten Allrad-Karosserie.

Interieur: Kaum Unterschiede zum normalen 911



Ausstattung: Sport Chrono-Paket und Sportabgasanlage serienmäßig

Die schwarze Leiste zwischen den Rückleuchten haben nur die heckgetriebenen GTS-Modelle. Bei den Allradlern ist dort ein Leuchtband.



Connectivity: Fahrdaten per App aufs Smartphone



Die Sitze mit GTS-Schriftzug gehören zur Serienausstattung.

Motor: Neue Turbolader für den GTS

Technische Daten und Preis: 911 GTS in fünf Varianten



Der Targabügel fügt sich beim GTS farblich ins Gesamtbild ein. Er ist schwarz, genauso wie einzelne Anbauteile beim GTS.

Gebrauchtwagen: Kaum Wertverlust beim Vorgänger

Die teuerste Möglichkeit 911 GTS zu fahren ist der Targa 4 GTS. Beim Sauger-Vorgänger 991.1 (Foto) ist der Targabügel silber.

Autoren: Peter R. Fischer, Jan Götze

Er ist die Speerspitze der Carrera- und Targa-911: der GTS. Gegenüber den "normalen" Elfern ist der GTS traditionell stärker und noch etwas sportlicher ausgelegt als die übrigen Carrera-Versionen. Damit rangiert der GTS praktisch direkt unterhalb der kompromisslosen GT3 und RS-Derivate des Zuffenhäuser Sportwagenurmeters. Ab März 2017 ist der 911 GTS in fünf Varianten erhältlich. Da die Carrera- und Targa-Modelle der 991-Baureihe im Zuge der umfassenden Modernisierung von Saug- auf Turbo-Motoren (3,0-Liter-Sechszylinder-Boxer) umgestellt wurden, hält der Turbo nun auch im GTS Einzug. Äußerlich bleibt die zweite Entwicklungsstufe des 991 GTS seinem Vorgänger treu: Schwarze Akzente an der Karosse, Schriftzüge und die schwarz eloxierten Endrohre der Sportauspuffanlage, die in allen GTS für die Abgasentsorgung zuständig ist, weisen den 911 mit den drei Zusatzbuchstaben aus. Dazu trägt der GTS sportlicher geschnittene Schürzen vorne und hinten, geschwärzte Zentralverschlussfelgen und Sport Design-Außenspiegel. Und hier noch ein Fakt, um vermeintliche Porsche-Kenner in die Schranken zu weisen: Der Heckspoiler fährt bei den GTS-Modellen höher aus als beim Standard-Elfer.Der Innenraum ist mit Alcantara und schwarz eloxierten Zierleisten-Blenden verfeinert, die Sitze (elektrisch verstellbare Sportsitze Plus) ziert das GTS-Logo auf der Kopfstütze. Ansonsten entspricht das GTS-Cockpit dem Facelift-911 mit modernisiertem Infotainment und einem Lenkrad im 918-Stil.Als Spitzen-Elfer haben die GTS-Modelle eine erweiterte Serienausstattung. Optisch sind sie neben den schwarz lackierten 20-Zöllern an abgedunkelten Rückleuchten, einer schwarzen Zierleiste (ausgenommen Allradmodelle), den schwarzen Doppelendrohren der Sportabgasanlage und GTS-Schriftzügen an den Türen erkennbar. Das durchgängige Leuchtenband gibt es auch beim GTS nur für die Allradmodelle. Außerdem Serie ist die automatische Dämpferegelung PASM. Mit Blechdach liegt die Karosserie dank PASM-Sportfahrwerk zehn Millimeter tiefer. Das in den Standard-911 aufpreispflichtige Sport Chrono-Paket ist im GTS ebenso verbaut wie vierfach elektrisch einstellbare Sportsitze Plus.Das Infotainmentsystem inklusive sieben Zoll großem Multitouch-Monitor und Handschrifterkennung sowie Echtzeit-Verkehrsdaten kennen wir bereits aus dem "normalen" 991.2. Für den GTS wurde die Porsche Track Precision App, mit der sich Fahrdaten aufs Smartphone übertragen lassen, überarbeitet. Ansonsten bleibt es bei der gewohnten Vernetzung.Im GTS-Motorraum beatmen neu entwickelte Turbolader den 3,0-Liter-Boxer. Sie pushen den Sechszylinder auf 450 PS. Nur zum Vergleich: Der extrastarke 911 Turbo S der Baureihe 996 hatte genauso viel Dampf. Das maximale Drehmoment des modernisierten GTS gipfelt bei 550 Nm Drehmoment zwischen 2150 und 5000 U/min. Geschaltet wird im GTS entweder über das optionale PDK oder die serienmäßige Handschaltung mit sieben Gängen.Je nach Antriebs- und Karosserieart sprintet der 911 Carrera GTS in 3,6 Sekunden auf 100 (911 Carrera 4 GTS Coupé mit PDK). 300 km/h knacken sämtliche GTS-911er, der Schnellste unter den Brüdern ist das Coupé mit Heckantrieb und Handschaltung. Insgesamt stehen fünf Versionen des 911 GTS zur Auswahl, die ab sofort bestellt werden können:Beim Porsche-Händler steht der GTS ab März 2017.Wer jetzt doch lieber noch einen 911 GTS mit dem klassischen Sauger haben möchte, der muss ausreichend Kleingeld bereithalten. Als der 911 GTS Ende 2014 als Bindeglied zwischen Carrera S und GT3 vorgestellt wurde, betrug der Basisneupreis 137.422 Euro. Die günstigsten gebrauchten 911 GTS mit Heckantrieb kosten immer noch rund 112.000 Euro und auch die Auswahl an gebrauchten Exemplaren ist eher überschaubar. Dafür handelt es sich bei fast allen angebotenen 911 GTS um Fahrzeuge aus erster Hand, die meist von Porsche-Zentren mit Porsche-Approved-Garantie angeboten werden. Ebenfalls positiv sind die zumeist niedrigen Laufleistungen von 30.000 bis 40.000 Kilometern und die meist umfangreiche Ausstattung. Offene 911 GTS beginnen erst bei rund 125.000 Euro, Targa-Modelle sind noch teurer. Wer die seltene Siebengang-Handschaltung im 911 GTS sucht, muss Geduld einplanen. Handgeschaltete GTS-Modelle sind Mangelware. Probleme macht so ein Porsche 911 der Generation 991 eigentlich keine. Bei einzelnen Modellen kann das Verdeck knarzen. Wichtig: Bei artgerecht bewegten Fahrzeugen unbedingt die Verschleißteile (Bremsen, Reifen ) kontrollieren.