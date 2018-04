Porsche 911 Turbo (2019) 992: PS, Preis, Turbo S, Erlkönig

So könnte die neue Generation des 911 von hinten aussehen. Neu ist das durchgängige Leuchtband.

AUTO

Nach 991 kommt 992. Porsche arbeitet schon an der Neuauflage des 911, die noch 2018 präsentiert werden soll! Voraussichtlich nächstes Jahr könnte Porsche die Allzweckwaffe 911 Turbo hinterherschieben. Passend hierzu hat derBILD-Zeichner eine Illustration entworfen. Der Prototyp , der jetzt von Erlkönigjägern auf der Nordschleife erwischt wurde, zeigt trotz seiner Tarnung, dass die Illustration dem kommenden Serienmodel ziemlich nah kommen könnte. Die optischen Unterschiede zur aktuellen Generation 991.2 sind deutlich erkennbar. So schließt die vordere Haube gerade mit der ebenfalls begradigten Frontschürze ab. Die Frontkotflügel werden größer und umschließen die Scheinwerfer . Besonders auffällig beim Turbo ist der horizontale Luftschlitz in der vorderen Haube. XXL-Lufteinlässe in der Frontschürze, die doppelten Tagfahrlichter und die ausfahrbare Spoilerlippe bekommt nur der Turbo. Insgesamt wächst der vermutlich 992 genannte Elfer weiter in die Breite. Typisch Turbo sind seit jeher die breiten Backen inklusive Lufteinlässen hinter den Türen.